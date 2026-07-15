Овны неожиданно изменят планы, а Скорпионы узнают чужой секрет: таро-расклад на среду, 15 июля

Овнам придётся быстро подстраиваться под новые обстоятельства, а Скорпионы получат информацию, которая изменит их взгляд на ситуацию. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 15 июля, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Туз Мечей): предрекает откровенный разговор, после которого исчезнут все сомнения.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): указывает на быстрое развитие событий, срочные задачи или неожиданные новости.
- Здоровье (Король Кубков): говорит о необходимости следить за эмоциональным состоянием.
Телец
- Любовь (Королева Жезлов): символизирует яркое проявление симпатии и повышенное внимание со стороны другого человека.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): предрекает необходимость совмещать несколько задач одновременно.
- Здоровье (Семёрка Кубков): указывает на риск игнорировать сигналы организма из-за повышенной занятости.
Близнецы
- Любовь (Суд): говорит о возвращении к старой теме или разговору, который долго откладывался.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает принятие строгого решения или важный деловой разговор.
- Здоровье (Шестёрка Пентаклей): символизирует пользу от помощи специалиста или правильно подобранного лечения.
Рак
- Любовь (Десятка Кубков): обещает тёплую встречу, семейный разговор или приятное событие в кругу близких.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): указывает на спор, где важно не тратить силы на доказательство своей правоты.
- Здоровье (Рыцарь Пентаклей): говорит о необходимости соблюдать режим и не ждать быстрых результатов от лечения или тренировок.
Лев
- Любовь (Звезда): предрекает надежду на развитие отношений или знакомство, которое оставит приятное впечатление.
- Профессиональная сфера (Девятка Жезлов): указывает на завершение сложного этапа после длительной борьбы.
- Здоровье (Королева Пентаклей): символизирует внимание к питанию, уходу за собой и общему состоянию организма.
Дева
- Любовь (Башня перевёрнутая): говорит о возможности избежать крупного конфликта в отношениях.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает шанс получить дополнительный доход или выгодное деловое предложение.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов): указывает на мышечное напряжение, усталость после нагрузок или необходимость разминки.
Весы
- Любовь (Отшельник): символизирует период размышлений и желание разобраться в собственных чувствах.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): предрекает переход к новым обязанностям.
- Здоровье (Императрица): хорошее самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Верховная Жрица): указывает на тайные чувства или информацию, которая пока не раскрыта полностью.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает выбор перспективного направления.
- Здоровье (Четвёрка Кубков): говорит о снижении мотивации и необходимости сменить привычный распорядок.
Стрелец
- Любовь (Колесница): обещает активное развитие отношений или совместное приключение.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): символизирует стабильный доход и уверенность в финансовом положении.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает на постепенное снижение тревожности и улучшение качества сна.
Козерог
- Любовь (Мир): предрекает переход отношений на новый уровень или завершение давнего конфликта.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): говорит о необходимости внимательнее относиться к рабочей информации и договорённостям.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Водолей
- Любовь (Рыцарь Кубков): указывает на романтический жест или неожиданное признание.
- Профессиональная сфера (Иерофант): предрекает обучение, работу с наставником или следование установленным правилам.
- Здоровье (Двойка Мечей): говорит о том, что вопросы, связанные с самочувствием, не стоит откладывать.
Рыбы
- Любовь (Пятёрка Кубков): символизирует сожаление о прошлом или возвращение к неприятному разговору.
- Профессиональная сфера (Маг): предрекает возможность самостоятельно повлиять на результат дела.
- Здоровье (Тройка Кубков): указывает на пользу отдыха, общения и положительных эмоций.