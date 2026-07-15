Овны неожиданно изменят планы, а Скорпионы узнают чужой секрет: таро-расклад на среду, 15 июля

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Овнам придётся быстро подстраиваться под новые обстоятельства, а Скорпионы получат информацию, которая изменит их взгляд на ситуацию. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 15 июля, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Туз Мечей): предрекает откровенный разговор, после которого исчезнут все сомнения. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): указывает на быстрое развитие событий, срочные задачи или неожиданные новости. Здоровье (Король Кубков): говорит о необходимости следить за эмоциональным состоянием.

Телец

Любовь (Королева Жезлов): символизирует яркое проявление симпатии и повышенное внимание со стороны другого человека. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): предрекает необходимость совмещать несколько задач одновременно. Здоровье (Семёрка Кубков): указывает на риск игнорировать сигналы организма из-за повышенной занятости.

Близнецы

Любовь (Суд): говорит о возвращении к старой теме или разговору, который долго откладывался. Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает принятие строгого решения или важный деловой разговор. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): символизирует пользу от помощи специалиста или правильно подобранного лечения.

Рак

Любовь (Десятка Кубков): обещает тёплую встречу, семейный разговор или приятное событие в кругу близких. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): указывает на спор, где важно не тратить силы на доказательство своей правоты. Здоровье (Рыцарь Пентаклей): говорит о необходимости соблюдать режим и не ждать быстрых результатов от лечения или тренировок.

Лев

Любовь (Звезда): предрекает надежду на развитие отношений или знакомство, которое оставит приятное впечатление. Профессиональная сфера (Девятка Жезлов): указывает на завершение сложного этапа после длительной борьбы. Здоровье (Королева Пентаклей): символизирует внимание к питанию, уходу за собой и общему состоянию организма.

Дева

Любовь (Башня перевёрнутая): говорит о возможности избежать крупного конфликта в отношениях. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает шанс получить дополнительный доход или выгодное деловое предложение. Здоровье (Пятёрка Жезлов): указывает на мышечное напряжение, усталость после нагрузок или необходимость разминки.

Весы

Любовь (Отшельник): символизирует период размышлений и желание разобраться в собственных чувствах. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): предрекает переход к новым обязанностям. Здоровье (Императрица): хорошее самочувствие.

Скорпион

Любовь (Верховная Жрица): указывает на тайные чувства или информацию, которая пока не раскрыта полностью. Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): предрекает выбор перспективного направления. Здоровье (Четвёрка Кубков): говорит о снижении мотивации и необходимости сменить привычный распорядок.

Стрелец

Любовь (Колесница): обещает активное развитие отношений или совместное приключение. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): символизирует стабильный доход и уверенность в финансовом положении. Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает на постепенное снижение тревожности и улучшение качества сна.

Козерог

Любовь (Мир): предрекает переход отношений на новый уровень или завершение давнего конфликта. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): говорит о необходимости внимательнее относиться к рабочей информации и договорённостям. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Водолей

Любовь (Рыцарь Кубков): указывает на романтический жест или неожиданное признание. Профессиональная сфера (Иерофант): предрекает обучение, работу с наставником или следование установленным правилам. Здоровье (Двойка Мечей): говорит о том, что вопросы, связанные с самочувствием, не стоит откладывать.

Рыбы

Любовь (Пятёрка Кубков): символизирует сожаление о прошлом или возвращение к неприятному разговору. Профессиональная сфера (Маг): предрекает возможность самостоятельно повлиять на результат дела. Здоровье (Тройка Кубков): указывает на пользу отдыха, общения и положительных эмоций.



