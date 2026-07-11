Тамара Глоба рассказала, к кому в июле может вернуться человек из прошлого

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Июль для Дев может стать периодом, когда давно отложенные планы наконец начнут воплощаться в жизнь. Таким прогнозом поделилась Тамара Глоба.

По её словам, месяц подходит для отдыха, обучения, профессионального роста и старта новых дел. Идеи, которые раньше не удавалось реализовать, в это время способны дать ощутимый результат.

Кроме того, у представителей этого знака возможны встречи с людьми из прошлого. Речь может идти о знакомых, которые когда-то играли важную роль в жизни Дев. Не исключено, что некоторые старые связи получат неожиданное продолжение.

В работе при этом вероятны резкие перемены. Хотя события в профессиональной сфере могут оказаться неожиданными, именно они, по прогнозу, способны открыть новые перспективы и со временем привести к карьерному росту.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.