Стрелец отправится в путь, а Козерог укрепится: расклад Таро на субботу, 11 июля, для всех знаков

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Суббота — идеальное время, чтобы замедлиться и побыть с собой. Луна в Весах создаёт потребность в гармонии и красоте, а Венера в Деве привносит внимание к деталям. Сегодня карты Таро призывают нас остановиться и задуматься: куда мы движемся и что для нас действительно важно. Выходные только начались, и впереди два дня, которые могут стать по-настоящему особенными. Карты подскажут, на чём сосредоточиться, чтобы извлечь максимум пользы и удовольствия.*

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Рыцарь Жезлов (энтузиазм)

Суббота зарядит вас невероятной энергией. Карта Рыцаря Жезлов говорит о том, что сегодня вы будете полны идей и желания действовать. Ваша харизма на пике — люди тянутся к вам, а ваша уверенность заражает окружающих. Отличный день для активного отдыха, спорта или начала нового дела. Не бойтесь рисковать и выходить из зоны комфорта. Единственный совет: не распыляйтесь на мелочи, выберите одно направление и двигайтесь к цели.

Телец

Карта: Императрица (изобилие)

День обещает быть щедрым и тёплым. Карта Императрицы символизирует плодородие, рост и красоту. Сегодня вы будете особенно чувствительны к эстетике и комфорту. Отличное время для того, чтобы заняться домом, приготовить вкусную еду или провести время на природе. Возможны приятные сюрпризы: подарки, неожиданные комплименты или просто ощущение лёгкости и радости. Позвольте себе наслаждаться жизнью.

Близнецы

Карта: 8 Мечей (иллюзия)

Суббота может начаться с ощущения загнанности в угол. Карта 8 Мечей говорит о том, что ваши ограничения, скорее всего, существуют только в вашей голове. Вы сами себя запутали и теперь не видите выхода. Но он есть — просто вы его не замечаете. Сделайте паузу, переключитесь и посмотрите на ситуацию с другой стороны. Вечером к вам придёт ясность, и вы удивитесь, как просто было решение.

Рак

Карта: 10 Кубков (счастье)

Ваш день! Карта 10 Кубков предвещает ощущение полной гармонии и радости. Сегодня вы будете чувствовать себя любимым и ценным. Возможны приятные встречи с близкими, тёплые разговоры и даже семейные праздники. Это идеальный день для того, чтобы выразить свою благодарность тем, кто рядом. Наслаждайтесь каждой минутой — эти моменты останутся с вами надолго.

Лев

Карта: Сила (мужество)

Сегодня вам понадобится вся ваша внутренняя мощь. Карта Силы говорит о том, что вы столкнётесь с вызовом, который потребует терпения и выдержки. Возможно, кто-то попытается вывести вас из себя или возникнет ситуация, которая проверит ваши нервы на прочность. Не поддавайтесь эмоциям — ваша сила в спокойствии. Укротите свой внутренний огонь, и вы выйдете победителем.

Дева

Карта: Отшельник (тишина)

Суббота призывает вас остановиться и побыть наедине с собой. Карта Отшельника говорит о том, что вам нужно перезагрузиться и разобраться в своих мыслях. Отключите телефон, закройте дверь и проведите день в тишине. Это не одиночество, а мудрость. Вопрос, который мучил вас всю неделю, найдёт свой ответ именно в этот момент. Позвольте себе просто быть.

Весы

Карта: 3 Кубков (праздник)

Суббота обещает быть лёгкой и весёлой. Карта 3 Кубков символизирует дружбу, радость и праздник. Возможно, вы получите приглашение на встречу или сами организуете небольшой уютный вечер. Эмоции будут бить через край, а смех и приятные разговоры наполнят ваш день. Это отличное время, чтобы зарядиться позитивом и почувствовать, что жизнь прекрасна.

Скорпион

Карта: Смерть (преображение)

Не пугайтесь названия — карта Смерти символизирует завершение старого этапа и начало нового. Суббота принесёт вам момент, когда вы поймёте, что пришло время отпустить прошлое. Это может касаться отношений, работы или просто старых привычек. Позвольте себе трансформироваться. То, что уходит, уже не служит вам. Примите изменения с благодарностью.

Стрелец

Карта: Колесница (путь)

Суббота будет динамичной и вдохновляющей. Карта Колесницы предвещает движение — физическое или духовное. Возможна спонтанная поездка или просто смена обстановки, которая принесёт новые впечатления. Сегодня вы чувствуете, что готовы к большим переменам. Управляйте своей энергией, не давайте ей управлять вами. Удача на вашей стороне.

Козерог

Карта: 6 Пентаклей (укрепление)

День, когда стоит позаботиться о своей стабильности. Карта 6 Пентаклей говорит о балансе между тем, что вы отдаёте и что получаете. Сегодня возможны финансовые поступления или решение вопросов, связанных с имуществом. Также это хороший день для благотворительности или помощи близким. Укрепляйте свои позиции, но помните: делясь с другими, вы укрепляете и себя.

Водолей

Карта: Звезда (надежда)

Суббота принесёт вам вдохновение и ощущение чуда. Карта Звезды говорит о том, что ваши мечты становятся реальностью. Сегодня загадайте желание и верьте, что оно сбудется. Возможно, вы получите знак от Вселенной или неожиданную идею, которая изменит вашу жизнь. Это день надежды и веры в лучшее. Посвятите вечер творчеству или размышлениям о будущем.

Рыбы

Карта: Луна (интуиция)

Суббота будет загадочной и интуитивной. Карта Луны говорит о том, что не всё так, как кажется на первый взгляд. Сегодня легко запутаться в иллюзиях, но ваша интуиция поможет найти истину. Обращайте внимание на сны, знаки и свои внутренние ощущения. Это хороший день для медитации, дневника снов или просто размышлений. Доверяйте своему шестому чувству — оно не подведёт.