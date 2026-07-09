Тамара Глоба рассказала, у кого июль перевернёт привычные планы

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Июль может принести Козерогам резкие профессиональные перемены — от новых проектов до смены окружения и неожиданных предложений. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

По словам Глобы, уже в начале месяца представители знака могут столкнуться с изменениями на работе. Речь идёт не только о внутренних перестановках, но и о новых задачах, которые расширят привычный круг обязанностей. Возможны предложения, связанные с другим городом или новым деловым кругом — такие знакомства способны повлиять на карьерную траекторию в самое ближайшее время.

Астролог отмечает: изменения могут показаться Козерогам внезапными, однако именно они открывают самые перспективные пути. Главное — не держаться за устаревшие схемы и рассматривать альтернативы, даже если они выглядят непривычно.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.