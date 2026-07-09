15:30

Не работай в поле и не жалей денег на благотворительность: приметы на 10 июля

  1. Зодиак
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В народном календаре 10 июля — день Самсона Сеночного, когда принято почитать преподобного врача и благотворителя, посвятившего жизнь помощи нуждающимся. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 10 июля:

  1. игнорировать просьбы о помощи; 
  2. жалеть денег на благотворительность; 
  3. работать в поле; 
  4. валяться в сене.

Народные приметы на 10 июля:

  1. дождь обещает семь недель влажного лета; 
  2. утром бутоны цветов закрыты — весь день будут осадки; 
  3. стрекозы шумят — к непогоде; 
  4. радуга над рекой — жди солнца и потепления. 
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