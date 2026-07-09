Не работай в поле и не жалей денег на благотворительность: приметы на 10 июля

В народном календаре 10 июля — день Самсона Сеночного, когда принято почитать преподобного врача и благотворителя, посвятившего жизнь помощи нуждающимся. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 10 июля:
- игнорировать просьбы о помощи;
- жалеть денег на благотворительность;
- работать в поле;
- валяться в сене.
Народные приметы на 10 июля:
- дождь обещает семь недель влажного лета;
- утром бутоны цветов закрыты — весь день будут осадки;
- стрекозы шумят — к непогоде;
- радуга над рекой — жди солнца и потепления.