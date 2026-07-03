Близнецы найдут ответы, а Весы обретут баланс: полный гороскоп на выходные

Выходные обещают быть насыщенными и эмоциональными. Луна переходит в Скорпиона, обостряя чувства и желания, а Венера в Раке создаёт атмосферу уюта и ностальгии. Первые выходные июля подарят нам яркие эмоции и неожиданные встречи. Кто-то бросится в омут страстей, кто-то займётся домашними делами, а кто-то наконец решится на перемены. Звёзды советуют: слушайте своё сердце, но не забывайте включать голову.
Овен
Выходные станут для вас мощным разгоном перед новой неделей. Суббота подарит вам столько энергии, что вы успеете переделать кучу дел и ещё останется на вечеринку. В воскресенье неожиданный звонок или сообщение вызовет улыбку и, возможно, перевернут планы. Это время для смелых решений — откладывать больше нельзя. Единственный совет: не переусердствуйте и найдите время для отдыха.
Телец
Ваши выходные будут посвящены дому и близким. Суббота — идеальный день для того, чтобы устроить генеральную уборку, приготовить что-то вкусное и просто насладиться покоем. Воскресенье принесёт приятный сюрприз от родственников. Если вы давно хотели купить что-то для дома — сейчас лучший момент. И не отказывайте себе в удовольствии провести вечер за чтением или просмотром фильма.
Близнецы
Выходные будут полны разговоров и открытий. Суббота принесёт вам важную информацию, которая расставит всё по местам в давно волнующем вопросе. Воскресенье — для коротких поездок и встреч с теми, кого давно не видели. Ваша любознательность приведёт вас к интересным людям. Но помните: не всё, что блестит, — золото, проверяйте информацию.
Рак
Это ваш сезон, и выходные будут особенно удачными. Суббота — день силы: займитесь тем, что приносит радость, и вы почувствуете невероятный подъём. Воскресенье подходит для финансовых решений и покупок. Ваша интуиция будет на пике — доверяйте ей. Но не замыкайтесь в себе, дайте близким возможность позаботиться о вас.
Лев
Эти выходные созданы для вас! Суббота выведет вас в центр внимания — вас ждут вечеринка, свидание или просто тусовка с друзьями. Воскресенье принесёт творческий подъём. Это идеальное время для того, чтобы заявить о себе, сделать яркое фото или начать новое дело. Ваша харизма сейчас просто зашкаливает, пользуйтесь моментом!
Дева
Выходные призывают вас остановиться. Суббота — время побыть в тишине, разобраться в себе и пересмотреть планы. Воскресенье подходит для прогулок на природе и общения с близкими. Карты говорят, что вы слишком много берёте на себя. Пришло время делегировать и позволить себе отдохнуть. Хороший сон и вкусная еда сотворят чудеса.
Весы
Выходные будут посвящены отношениям. Суббота принесёт важный разговор с партнёром или встречу, которая многое прояснит. Воскресенье — день для гармонии и красоты: займитесь собой, сходите в салон или просто переберите гардероб. Ваша задача на эти дни — найти баланс между своими желаниями и желаниями других. У вас получится.
Скорпион
Ваши выходные пройдут под знаком интенсивности. Суббота будет глубокой и эмоциональной — возможны откровения или приятные сюрпризы. Воскресенье даст вам прозрение: вы поймёте, что на самом деле происходит в важной для вас ситуации. Не бойтесь задавать неудобные вопросы. В конце воскресенья вас ждёт чувство облегчения и свободы.
Стрелец
Выходные обещают быть активными и вдохновляющими. Суббота — для спонтанных поездок и новых знакомств. Ваша жажда приключений будет рваться наружу. Воскресенье — отличный день для планирования отпуска или обучения. Не сидите на месте — двигайтесь, и удача сама найдёт вас. К вечеру воскресенья возможен неожиданный подарок.
Козерог
Выходные будут посвящены семье и внутреннему балансу. Суббота — день для разговоров с родными, которые сблизят вас. Воскресенье принесёт ясность в финансовых вопросах. Возможно, вы поймёте, что пора менять подход к деньгам. Звёзды советуют не торопиться с решениями, а спокойно всё обдумать. Вечер воскресенья проведите в кругу самых близких.
Водолей
Выходные будут наполнены идеями и новыми планами. Суббота — для творчества и общения с единомышленниками. Воскресенье принесёт приятный сюрприз от друга или неожиданную встречу. Ваш ум будет работать в усиленном режиме, так что записывайте всё, что приходит в голову. А вечером просто расслабьтесь — вы заслужили отдых.
Рыбы
Ваши выходные обещают быть романтичными и волшебными. Суббота — для свиданий и душевных разговоров. Воскресенье принесёт вдохновение и желание творить. Это идеальное время для того, чтобы начать вести дневник или записывать сны. Звёзды говорят: если вы чувствуете, что не знаете, куда двигаться, — просто доверьтесь потоку. Он приведёт вас туда, куда надо.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.