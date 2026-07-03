Близнецы найдут ответы, а Весы обретут баланс: полный гороскоп на выходные

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Выходные обещают быть насыщенными и эмоциональными. Луна переходит в Скорпиона, обостряя чувства и желания, а Венера в Раке создаёт атмосферу уюта и ностальгии. Первые выходные июля подарят нам яркие эмоции и неожиданные встречи. Кто-то бросится в омут страстей, кто-то займётся домашними делами, а кто-то наконец решится на перемены. Звёзды советуют: слушайте своё сердце, но не забывайте включать голову.

Овен

Выходные станут для вас мощным разгоном перед новой неделей. Суббота подарит вам столько энергии, что вы успеете переделать кучу дел и ещё останется на вечеринку. В воскресенье неожиданный звонок или сообщение вызовет улыбку и, возможно, перевернут планы. Это время для смелых решений — откладывать больше нельзя. Единственный совет: не переусердствуйте и найдите время для отдыха.

Телец

Ваши выходные будут посвящены дому и близким. Суббота — идеальный день для того, чтобы устроить генеральную уборку, приготовить что-то вкусное и просто насладиться покоем. Воскресенье принесёт приятный сюрприз от родственников. Если вы давно хотели купить что-то для дома — сейчас лучший момент. И не отказывайте себе в удовольствии провести вечер за чтением или просмотром фильма.

Близнецы

Выходные будут полны разговоров и открытий. Суббота принесёт вам важную информацию, которая расставит всё по местам в давно волнующем вопросе. Воскресенье — для коротких поездок и встреч с теми, кого давно не видели. Ваша любознательность приведёт вас к интересным людям. Но помните: не всё, что блестит, — золото, проверяйте информацию.

Рак

Это ваш сезон, и выходные будут особенно удачными. Суббота — день силы: займитесь тем, что приносит радость, и вы почувствуете невероятный подъём. Воскресенье подходит для финансовых решений и покупок. Ваша интуиция будет на пике — доверяйте ей. Но не замыкайтесь в себе, дайте близким возможность позаботиться о вас.

Лев

Эти выходные созданы для вас! Суббота выведет вас в центр внимания — вас ждут вечеринка, свидание или просто тусовка с друзьями. Воскресенье принесёт творческий подъём. Это идеальное время для того, чтобы заявить о себе, сделать яркое фото или начать новое дело. Ваша харизма сейчас просто зашкаливает, пользуйтесь моментом!

Дева

Выходные призывают вас остановиться. Суббота — время побыть в тишине, разобраться в себе и пересмотреть планы. Воскресенье подходит для прогулок на природе и общения с близкими. Карты говорят, что вы слишком много берёте на себя. Пришло время делегировать и позволить себе отдохнуть. Хороший сон и вкусная еда сотворят чудеса.