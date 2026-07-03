15:20

Не опаздывай и отложи путешествие: приметы на 4 июля

  1. Зодиак
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В народном календаре 4 июля — это Ульянов день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 4 июля:

  1. срубать липу — можно заблудиться в лесу;
  2. отправляться в путешествие — это приведёт к неприятностям;
  3. опаздывать — все ваши планы могут разрушиться и не осуществиться;
  4. хвастаться своей жизнью, браком, работой или деньгами — можно лишиться благополучия.

Народные приметы на 4 июля:

  1. сильный гром и проливной дождь — плохая погода продлится долго;
  2. ветер воет — скоро пойдет дождь;
  3. после дождя появляется солнце — к вечеру погода снова испортится;
  4. лягушки прыгают по берегу — к затяжному дождю.
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Погода на калининградском побережье 3 июля
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