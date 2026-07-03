Не опаздывай и отложи путешествие: приметы на 4 июля

В народном календаре 4 июля — это Ульянов день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 4 июля:
- срубать липу — можно заблудиться в лесу;
- отправляться в путешествие — это приведёт к неприятностям;
- опаздывать — все ваши планы могут разрушиться и не осуществиться;
- хвастаться своей жизнью, браком, работой или деньгами — можно лишиться благополучия.
Народные приметы на 4 июля:
- сильный гром и проливной дождь — плохая погода продлится долго;
- ветер воет — скоро пойдет дождь;
- после дождя появляется солнце — к вечеру погода снова испортится;
- лягушки прыгают по берегу — к затяжному дождю.