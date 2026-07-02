10:38

Не сметай крошки со стола и оставь пауков в покое: приметы на 3 июля

  1. Зодиак
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3 июля православная церковь вспоминает священномученика Мефодия, епископа Патарского, жившего в IV веке. В народном календаре этот день называли Мефодием Перепелятником: считалось, что к началу июля эти птицы начинают подавать голос. Рассказываем о приметах и запретах.

Что нельзя делать 3 июля:

  1. есть сырые яйца натощак — по поверьям, это грозит потерей голоса;
  2. употреблять мясо птицы — считалось, что нарушение запрета может привести к голоду и бедности;
  3. беспокоить пауков и рвать паутину — это связывали с потерей благополучия и чередой несчастий;
  4. трогать или пересчитывать отложенные деньги — иначе накоплений начнёт резко не хватать;
  5. отправляться в путешествия и дальние поездки — дорога может принести опасности;
  6. сметать остатки еды со стола в мусор — лучше отдать их бездомным или диким животным;
  7. выносить мусор — верили, что после этого долго не получится приобрести новые вещи.

Народные приметы на 3 июля:

  1. идёт дождь — ненастье может затянуться на 40 дней;
  2. паук плетёт паутину в углу — к жаре;
  3. если он порвал нити — погода изменится;
  4. появилось много лягушек — скоро испортится погода;
  5. облака плывут высоко — дождя не будет.
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