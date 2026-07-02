Не сметай крошки со стола и оставь пауков в покое: приметы на 3 июля

3 июля православная церковь вспоминает священномученика Мефодия, епископа Патарского, жившего в IV веке. В народном календаре этот день называли Мефодием Перепелятником: считалось, что к началу июля эти птицы начинают подавать голос. Рассказываем о приметах и запретах.
Что нельзя делать 3 июля:
- есть сырые яйца натощак — по поверьям, это грозит потерей голоса;
- употреблять мясо птицы — считалось, что нарушение запрета может привести к голоду и бедности;
- беспокоить пауков и рвать паутину — это связывали с потерей благополучия и чередой несчастий;
- трогать или пересчитывать отложенные деньги — иначе накоплений начнёт резко не хватать;
- отправляться в путешествия и дальние поездки — дорога может принести опасности;
- сметать остатки еды со стола в мусор — лучше отдать их бездомным или диким животным;
- выносить мусор — верили, что после этого долго не получится приобрести новые вещи.
Народные приметы на 3 июля:
- идёт дождь — ненастье может затянуться на 40 дней;
- паук плетёт паутину в углу — к жаре;
- если он порвал нити — погода изменится;
- появилось много лягушек — скоро испортится погода;
- облака плывут высоко — дождя не будет.