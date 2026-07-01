Не проводи весь день дома и не хвастайся деньгами: приметы на 2 июля

В народном календаре 2 июля — это день Зосима Пчельника. В это время пчёлы активно опыляют цветы и делают мёд. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 2 июля:
- причинять вред насекомым, особенно пчёлам — можно навлечь на свою семью серьёзные беды;
- проводить весь день дома — это может привести к болезни;
- ссориться с близкими — даже незначительный конфликт может испортить отношения и затянуться на долгое время;
- дарить или продавать мёд — когда он понадобится вам самим, то достать его будет непросто;
- говорить о своём финансовом положении и хвастаться деньгами — это может привести к потере всего, что у вас есть.
Народные приметы на 2 июля:
- пчёлы начинают кусаться — к засухе;
- вечером на небе появляется радуга — несколько недель будет хорошая погода;
- пчёлы рано утром отправляются на луга — день будет тёплым;
- долгий гром — к скорому ненастью;
- отрывистый гром — ненастье не продлится долго;
- утром нет росы — к вечеру возможен дождь;
- небольшой дождь утром — хорошая погода днём.