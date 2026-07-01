14:48

Не проводи весь день дома и не хвастайся деньгами: приметы на 2 июля

  1. Зодиак
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В народном календаре 2 июля — это день Зосима Пчельника. В это время пчёлы активно опыляют цветы и делают мёд. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 2 июля:

  1. причинять вред насекомым, особенно пчёлам — можно навлечь на свою семью серьёзные беды;
  2. проводить весь день дома — это может привести к болезни;
  3. ссориться с близкими — даже незначительный конфликт может испортить отношения и затянуться на долгое время;
  4. дарить или продавать мёд — когда он понадобится вам самим, то достать его будет непросто;
  5. говорить о своём финансовом положении и хвастаться деньгами — это может привести к потере всего, что у вас есть.

Народные приметы на 2 июля:

  1. пчёлы начинают кусаться — к засухе;
  2. вечером на небе появляется радуга — несколько недель будет хорошая погода;
  3. пчёлы рано утром отправляются на луга — день будет тёплым; 
  4. долгий гром — к скорому ненастью;
  5. отрывистый гром — ненастье не продлится долго;
  6. утром нет росы — к вечеру возможен дождь;
  7. небольшой дождь утром — хорошая погода днём.
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