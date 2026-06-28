12:07

Не сажай растения и приготовь лёгкую пищу: приметы на 29 июня

  1. Зодиак
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29 июня в народном календаре — Тихонов день, или Тихон Тихий. Считалось, что к этому времени природа берёт паузу: птицы стихают, а лето входит в зрелую пору. Православная церковь вспоминает епископа Амафунтского, которого на Руси называли Утешителем. Рассказываем, о как приметах и запретах важно не забывать.

Что нельзя делать 29 июня:

  1. лениться, откладывать важное и долго спать — перемен к лучшему можно не дождаться;
  2. браться за новые начинания — они могут обернуться разочарованием;
  3. заниматься посадками — растения не приживутся или дадут слабый урожай;
  4. ходить на свидания, делать предложение, играть свадьбу — союз может оказаться недолгим;
  5. копить обиду и строить планы мести — такой настрой может испортить жизнь;
  6. работать с тестом и печь — по поверьям, это привлекает бедность и несчастья.

Народные приметы на 29 июня:

  1. пузыри на воде — дождь усилится;
  2. ранняя роса — день будет ясным;
  3. вечерний туман — следующий день выдастся хорошим;
  4. мелкий дождь — ненастье задержится на несколько дней;
  5. воробьи резвятся — к теплу;
  6. вороны сидят клювами в одну сторону — поднимется сильный ветер;
  7. у полевого вьюнка закрылись цветки — скоро пойдёт дождь;
  8. вода в реке убывает — к осадкам, прибывает — к ясному солнцу.
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