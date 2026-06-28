Не сажай растения и приготовь лёгкую пищу: приметы на 29 июня

29 июня в народном календаре — Тихонов день, или Тихон Тихий. Считалось, что к этому времени природа берёт паузу: птицы стихают, а лето входит в зрелую пору. Православная церковь вспоминает епископа Амафунтского, которого на Руси называли Утешителем. Рассказываем, о как приметах и запретах важно не забывать.
Что нельзя делать 29 июня:
- лениться, откладывать важное и долго спать — перемен к лучшему можно не дождаться;
- браться за новые начинания — они могут обернуться разочарованием;
- заниматься посадками — растения не приживутся или дадут слабый урожай;
- ходить на свидания, делать предложение, играть свадьбу — союз может оказаться недолгим;
- копить обиду и строить планы мести — такой настрой может испортить жизнь;
- работать с тестом и печь — по поверьям, это привлекает бедность и несчастья.
Народные приметы на 29 июня:
- пузыри на воде — дождь усилится;
- ранняя роса — день будет ясным;
- вечерний туман — следующий день выдастся хорошим;
- мелкий дождь — ненастье задержится на несколько дней;
- воробьи резвятся — к теплу;
- вороны сидят клювами в одну сторону — поднимется сильный ветер;
- у полевого вьюнка закрылись цветки — скоро пойдёт дождь;
- вода в реке убывает — к осадкам, прибывает — к ясному солнцу.