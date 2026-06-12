Львы окажутся в центре внимания, а Скорпионы закроют старую дверь: таро-расклад на пятницу, 12 июня

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Львы окажутся в центре внимания, а Скорпионы закроют старую дверь. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 12 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Маг

Ваша энергия найдёт выход. Пятница идеальна для начала нового дела, переговоров или активных действий. Вы сможете убедить кого угодно — пользуйтесь моментом.

Телец

Карта: 4 пентаклей

День осторожности. Не хочется никого пускать в свою зону комфорта. Возможно, вы будете жалеть деньги или время на других. Побудьте в своём коконе — это нормально.

Близнецы

Карта: 8 жезлов

Вихрь сообщений, звонков и новостей. Вы будете успевать всё и никуда одновременно. К вечеру голова пойдёт кругом — выдохните и выключите уведомления.

Рак

Карта: Луна

Тревога без причины. Интуиция зашкаливает, но логика молчит. Не принимайте важных решений в пятницу вечером. Лучше посмотрите кино под пледом — утро вечера мудренее.

Лев

Карта: Солнце

Ваш день! Всё получается легко, вас замечают и хвалят. Отличная пятница для свиданий, презентаций и просто красивых выходов в свет. Вы в центре вселенной.

Дева

Карта: Отшельник

Пятница наоборот: вы не идёте в люди, а сбегаете от них. Карта советует провести день в тишине, разобрать бумаги или просто подумать. Вечеринки подождут.

Весы

Карта: Влюблённые

День выбора. Кто-то мечется между двумя кандидатами или вариантами отдыха. Возможно приятное знакомство. Но главное — не пытайтесь угодить всем, решайте за себя.

Скорпион

Карта: Смерть (трансформация)

Старое уходит, новое приходит. В пятницу вы можете резко закрыть какую-то тему: уволиться, прекратить общение, выбросить хлам. Не бойтесь — это к облегчению.

Стрелец

Карта: Колесо Фортуны

Внезапное везение! Пятница принесёт неожиданный подарок, письмо или встречу. Всё меняется прямо на глазах. Просто плывите по течению — вас несёт туда, куда надо.

Козерог

Карта: 8 пентаклей

Рабочая лошадка даже в пятницу вечером. Вы будете доделывать отчёты или домашние дела до последнего. Карта советует: закончите одно — остановитесь, а то уйдёте в отрыв до утра.

Водолей

Карта: Звезда

Вдохновение и лёгкость. Пятница подходит для творчества, планирования будущего или просто красивых несбыточных мечтаний. Хороший день, чтобы загадать желание.

Рыбы

Карта: 4 кубков

Апатия и «ничего не хочу». Вы пропустите что-то хорошее мимо глаз, потому что залипли в своём. Попробуйте хотя бы раз выглянуть в окно — возможно, там приятный сюрприз.