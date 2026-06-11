Овны будут бурлить энергией, Тельцы — налегать на уют, а Близнецы — флиртовать в переписках: гороскоп на длинные выходные

Астрологи обещают насыщенные выходные: одним звёзды советуют больше двигаться, другим — заняться творчеством или семейными вопросами. Выберите свой знак и узнайте, на чём стоит сосредоточиться.
Овен
Энергия зашкаливает, но не тратьте её на конфликты. Пятница хороша для физической активности, суббота — для спонтанных поездок, а воскресенье лучше посвятить семье. Возможна неожиданная приятная встреча.
Телец
Вам захочется уюта и вкусной еды. Отличное время для домашних посиделок или похода в ресторан. В субботу возможны приятные траты на себя. Не планируйте тяжёлую работу — отдых должен быть чувственным.
Близнецы
Выходные пройдут под знаком общения. Вас будут тянуть на люди: встречи с друзьями, короткие поездки. В пятницу — куча идей, в субботу — флирт и авантюры, в воскресенье лучше разобрать накопившиеся сообщения и звонки.
Рак
Эмоциональные качели. Хочется то тепла, то уединения. Пятница — для домашних ритуалов (ванна, фильм). Суббота — удачный день для шопинга или обновления интерьера. В воскресенье не берите чужие проблемы на свои плечи.
Лев
Время блистать! Пятница и суббота идеальны для свиданий, вечеринок и прогулок в красивых местах. Не экономьте на внешности. В воскресенье возможна лёгкая усталость от общения — устройте себе королевский ничегонеделание.
Дева
Вам трудно расслабиться, но постарайтесь. Звёзды советуют в пятницу навестить порядок (быстро!), а потом забыть о делах. Суббота — отличное время для обучения или мастер-класса. В воскресенье займитесь здоровьем: долгий сон, прогулка.
Весы
Выходные созданы для красоты и гармонии. Идеально: выставки, концерты, фотосессии. В пятницу возможны важные разговоры с близкими. В субботу — удачные покупки. В воскресенье избегайте принятия решений — взвешивайте, но не выбирайте.
Скорпион
Интенсивный отдых. Вас потянет к тайнам, расследованиям или психологическому кино. Пятница — день страстных свиданий или финансовых операций. Суббота — хорошо заниматься спортом или ремонтом. В воскресенье — одиночество пойдёт на пользу.
Стрелец
Жажда приключений! Планируйте вылазки на природу, в другой город или даже просто в новые места в своём районе. В пятницу — лёгкость на подъём. В субботу будьте осторожны в спорах. В воскресенье — тянет на сладкое и иностранную кухню.
Козерог
Даже в выходные вы думаете о делах, но звёзды разрешают вам отдохнуть легально. Пятница — завершить мелкие задачи. Суббота — идеальное время для карьерных мыслей (запишите идеи). Воскресенье — только семья и традиции, никакой работы.
Водолей
Неожиданные планы и странные знакомства. Пятница: ломайте привычный ритм, делайте всё наоборот. Суббота — день фриков и творчества, посетите необычное место. В воскресенье может резко захотеться уединения — прислушайтесь к себе.
Рыбы
Выходные пройдут под знаком вдохновения и снов. Много интуиции: доверяйте первым впечатлениям о людях. Пятница — музыка и вода (бассейн, ванна). Суббота — хорошо помогать другим. В воскресенье — важная встреча на духовной волне.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.