Овны будут бурлить энергией, Тельцы — налегать на уют, а Близнецы — флиртовать в переписках: гороскоп на длинные выходные

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Астрологи обещают насыщенные выходные: одним звёзды советуют больше двигаться, другим — заняться творчеством или семейными вопросами. Выберите свой знак и узнайте, на чём стоит сосредоточиться.

Овен

Энергия зашкаливает, но не тратьте её на конфликты. Пятница хороша для физической активности, суббота — для спонтанных поездок, а воскресенье лучше посвятить семье. Возможна неожиданная приятная встреча.

Телец

Вам захочется уюта и вкусной еды. Отличное время для домашних посиделок или похода в ресторан. В субботу возможны приятные траты на себя. Не планируйте тяжёлую работу — отдых должен быть чувственным.

Близнецы

Выходные пройдут под знаком общения. Вас будут тянуть на люди: встречи с друзьями, короткие поездки. В пятницу — куча идей, в субботу — флирт и авантюры, в воскресенье лучше разобрать накопившиеся сообщения и звонки.

Рак

Эмоциональные качели. Хочется то тепла, то уединения. Пятница — для домашних ритуалов (ванна, фильм). Суббота — удачный день для шопинга или обновления интерьера. В воскресенье не берите чужие проблемы на свои плечи.

Лев

Время блистать! Пятница и суббота идеальны для свиданий, вечеринок и прогулок в красивых местах. Не экономьте на внешности. В воскресенье возможна лёгкая усталость от общения — устройте себе королевский ничегонеделание.

Дева

Вам трудно расслабиться, но постарайтесь. Звёзды советуют в пятницу навестить порядок (быстро!), а потом забыть о делах. Суббота — отличное время для обучения или мастер-класса. В воскресенье займитесь здоровьем: долгий сон, прогулка.