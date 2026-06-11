Рыбы обретут надежду, а Весы получат новое направление в карьере: таро-расклад на четверг, 11 июня

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Рыбы обретут веру в благоприятное развитие отношений, а Весы вдохновятся и получат новое карьерное направление. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 11 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Восьмёрка Жезлов): предрекает стремительное развитие событий в отношениях и неожиданные признания. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): говорит о вашем стремлении удержать достигнутое любой ценой. Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает на избавление от надуманных страхов и тревог.

Телец

Любовь (Справедливость): символизирует честный разговор с партнёром, который расставит всё по местам. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков перевёрнутая): говорит о необходимости отказаться от нереалистичных ожиданий. Здоровье (Паж Пентаклей): предрекает постепенное улучшение состояния благодаря вниманию к мелочам.

Близнецы

Любовь (Король Мечей): указывает на холодный, но необходимый разговор. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): предрекает обстоятельства, которые изменят привычный ход дел. Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о накопленном напряжении и внутреннем беспокойстве.

Рак

Любовь (Туз Кубков перевёрнутая): символизирует чувства к новому человеку, которые сложно выразить словами. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): говорит о важности сотрудничества и обмена опытом. Здоровье (Император): указывает на пользу дисциплины и стабильного режима.

Лев

Любовь (Двойка Жезлов): предрекает размышления о будущем отношений и возможных переменах. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): говорит о постепенном уходе от сложной ситуации в работе. Здоровье (Девятка Кубков): хорошее самочувствие.

Дева

Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): указывает на вашу готовность отпустить старые обиды. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): предрекает путаницу в договорённостях или завышенные ожидания. Здоровье (Королева Пентаклей): говорит о необходимости уделить внимание базовым потребностям организма.

Весы

Любовь (Отшельник): символизирует желание побыть наедине со своими чувствами. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): предрекает появление вдохновляющей идеи или нового направления в карьере. Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на вашу потребность в качественном отдыхе.

Скорпион

Любовь (Влюблённые): говорит о важном выборе, который также затронет личную жизнь. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): предрекает отказ от части обязанностей или освобождение от лишней нагрузки. Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на снижение энергетического ресурса.

Стрелец

Любовь (Рыцарь Жезлов): символизирует всплеск интереса и тягу к новым впечатлениям в отношениях. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о работе, требующей внимания к деталям. Здоровье (Суд): предрекает необходимость обратить внимание на давнюю проблему с организмом.

Козерог

Любовь (Королева Кубков): указывает на глубокую эмоциональную вовлечённость партнёра. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): говорит о вашей попытке избежать изменений, которые уже назрели. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): символизирует восстановление баланса между нагрузкой и отдыхом.

Водолей

Любовь (Семёрка Мечей): предрекает недосказанность в отношениях или желание скрыть истинные намерения. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): говорит о возможности укрепить свои позиции. Здоровье (Тройка Кубков): указывает на пользу общения, положительных эмоций и смены обстановки.

Рыбы