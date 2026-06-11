Рыбы обретут надежду, а Весы получат новое направление в карьере: таро-расклад на четверг, 11 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Рыбы обретут надежду, а Весы получат новое направление в карьере: таро-расклад на четверг, 11 июня
10:36
Автор:
10:36

Рыбы обретут надежду, а Весы получат новое направление в карьере: таро-расклад на четверг, 11 июня

  1. Зодиак
Автор:
Рыбы обретут надежду, а Весы получат новое направление в карьере: таро-расклад на четверг, 11 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Рыбы обретут веру в благоприятное развитие отношений, а Весы вдохновятся и получат новое карьерное направление. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 11 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Восьмёрка Жезлов): предрекает стремительное развитие событий в отношениях и неожиданные признания.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Пентаклей): говорит о вашем стремлении удержать достигнутое любой ценой.
  3. Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает на избавление от надуманных страхов и тревог.

Телец

  1. Любовь (Справедливость): символизирует честный разговор с партнёром, который расставит всё по местам.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков перевёрнутая): говорит о необходимости отказаться от нереалистичных ожиданий.
  3. Здоровье (Паж Пентаклей): предрекает постепенное улучшение состояния благодаря вниманию к мелочам.

Близнецы

  1. Любовь (Король Мечей): указывает на холодный, но необходимый разговор.
  2. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): предрекает обстоятельства, которые изменят привычный ход дел.
  3. Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о накопленном напряжении и внутреннем беспокойстве.

Рак

  1. Любовь (Туз Кубков перевёрнутая): символизирует чувства к новому человеку, которые сложно выразить словами.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): говорит о важности сотрудничества и обмена опытом.
  3. Здоровье (Император): указывает на пользу дисциплины и стабильного режима.

Лев

  1. Любовь (Двойка Жезлов): предрекает размышления о будущем отношений и возможных переменах.
  2. Профессиональная сфера (Шестёрка Мечей): говорит о постепенном уходе от сложной ситуации в работе.
  3. Здоровье (Девятка Кубков): хорошее самочувствие.

Дева

  1. Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): указывает на вашу готовность отпустить старые обиды.
  2. Профессиональная сфера (Маг перевёрнутая): предрекает путаницу в договорённостях или завышенные ожидания.
  3. Здоровье (Королева Пентаклей): говорит о необходимости уделить внимание базовым потребностям организма.

Весы

  1. Любовь (Отшельник): символизирует желание побыть наедине со своими чувствами.
  2. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): предрекает появление вдохновляющей идеи или нового направления в карьере.
  3. Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на вашу потребность в качественном отдыхе.

Скорпион

  1. Любовь (Влюблённые): говорит о важном выборе, который также затронет личную жизнь.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): предрекает отказ от части обязанностей или освобождение от лишней нагрузки.
  3. Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на снижение энергетического ресурса.

Стрелец

  1. Любовь (Рыцарь Жезлов): символизирует всплеск интереса и тягу к новым впечатлениям в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о работе, требующей внимания к деталям.
  3. Здоровье (Суд): предрекает необходимость обратить внимание на давнюю проблему с организмом.

Козерог

  1. Любовь (Королева Кубков): указывает на глубокую эмоциональную вовлечённость партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): говорит о вашей попытке избежать изменений, которые уже назрели.
  3. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): символизирует восстановление баланса между нагрузкой и отдыхом.

Водолей

  1. Любовь (Семёрка Мечей): предрекает недосказанность в отношениях или желание скрыть истинные намерения.
  2. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): говорит о возможности укрепить свои позиции.
  3. Здоровье (Тройка Кубков): указывает на пользу общения, положительных эмоций и смены обстановки.

Рыбы

  1. Любовь (Звезда): символизирует надежду и веру в благоприятное развитие событий.
  2. Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): предрекает получение противоречивой информации.
  3. Здоровье (Колесница): говорит о необходимости распределять силы более рационально.
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