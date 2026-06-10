Один в поле не воин: Тамара Глоба рассказала, кому в июне придётся делить обязанности

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В начале июня Козерогам придётся чаще включаться в чужие дела и разрываться между семьёй, родственниками и партнёрами. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Личные планы в этом месяце могут ненадолго отойти в сторону. Время будут забирать домашние вопросы, дети, просьбы родственников и знакомых. В поле внимания могут появиться и люди, которые раньше почти не влияли на жизнь Козерогов. Их проблемы, обстоятельства и просьбы будут всё чаще втягивать представителей знака в общий круг событий.

Работа тоже не останется в стороне. В июне Козерогам, вероятно, придётся делить обязанности с компетентными людьми. Кто-то из них появится рядом в нужный момент и сможет повлиять на дальнейшие планы.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.