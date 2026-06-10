Перенеси путешествие и отложи свадьбу: приметы на 11 июня

В народном календаре 11 июня — это день Федосьи Колосяницы. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 11 июня:
- приниматься за новые дела и планировать будущее — иначе вам грозят проблемы с финансами;
- бегать и прыгать — высок риск получить травму и накликать беду;
- путешествовать, отправляться в поездки и командировки — путь будет полон неожиданных неприятностей и проблем;
- жениться — молодожёны будут постоянно ссориться, семья быстро распадётся;
- много работать и выходить из дома без надобности — это приведёт к несчастьям;
- ссориться, конфликтовать, высказывать кому-то замечания — это обернётся крупным скандалом и сильным ухудшением отношений;
- грустить — таким будет ваше будущее.
Народные приметы на 11 июня:
- весь день льёт дождь — к богатому урожаю хлеба;
- много пауков — погода будет хорошей;
- стоит жара — грибов-колосовиков будет мало;
- ночь звёздная и теплая — к урожаю;
- кукует кукушка — к хорошей погоде;
- туман — к плохому урожаю;
- пчёлы активно летят к ульям, а ветер не меняет направления и усиливается — к скорому дождю.