14:50

Перенеси путешествие и отложи свадьбу: приметы на 11 июня

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 11 июня — это день Федосьи Колосяницы. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 11 июня:

  1. приниматься за новые дела и планировать будущее — иначе вам грозят проблемы с финансами;
  2. бегать и прыгать — высок риск получить травму и накликать беду;
  3. путешествовать, отправляться в поездки и командировки — путь будет полон неожиданных неприятностей и проблем;
  4. жениться — молодожёны будут постоянно ссориться, семья быстро распадётся;
  5. много работать и выходить из дома без надобности — это приведёт к несчастьям;
  6. ссориться, конфликтовать, высказывать кому-то замечания — это обернётся крупным скандалом и сильным ухудшением отношений;
  7. грустить — таким будет ваше будущее.

Народные приметы на 11 июня:

  1. весь день льёт дождь — к богатому урожаю хлеба;
  2. много пауков — погода будет хорошей;
  3. стоит жара — грибов-колосовиков будет мало;
  4. ночь звёздная и теплая — к урожаю;
  5. кукует кукушка — к хорошей погоде;
  6. туман — к плохому урожаю;
  7. пчёлы активно летят к ульям, а ветер не меняет направления и усиливается — к скорому дождю.
496
Хобби приметы
Погода на калининградском побережье 10 июня
Читать