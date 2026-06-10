Фавориты июня: три знака зодиака, которых Вселенная поцелует в макушку

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В июне космические события особенно мощные: тут и сезон Близнецов, и летнее солнцестояние, и разворот нескольких планет. Эти три знака получат главный «поцелуй» прямо в темечко.

Близнецы

Вселенная целует Близнецов в их собственный сезон (до 21 июня). Меркурий (ваш управитель) в первой половине июня дает супер-скорость мышления и обаяние. В чём везение: вы будете говорить — и люди будут соглашаться. Любые переговоры, сделки, флирт пройдут «как по маслу». Старые долги вернутся, а новая идея принесёт деньги за 3 дня.

Рыбы

Нептун в июне гармонирует с Солнцем в Близнецах, и Рыбам внезапно «везёт на халяву». В чём везение: вам могут простить старую ошибку, подарить то, о чём мечтали, или внезапно позвонить с предложением работы мечты. Главное — меньше анализа, больше доверия потоку.

Скорпион

Плутон (ваш управитель) в июне стоит в идеальном аспекте к Юпитеру. В чём везение: вы закончите застойный проект одной левой. Вас поцелует удача через старых врагов — они вдруг станут союзниками. Или получите деньги там, где уже не ждали.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.