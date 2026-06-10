Овны откажут партнёру в исполнении сокровенного желания, а Близнецы устанут от борьбы: таро-расклад на среду, 10 июня

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Овны откажут партнёру, а Близнецы устанут объяснять второй половинке свои личные границы. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 10 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует состояние, когда партнёр предлагает наконец то, чего вы хотите, а вам вдруг расхотелось. Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает, что вашу жёсткую позицию в переговорах воспримут с уважением. Здоровье (Тройка Пентаклей): указывает на лёгкую боль в пояснице или шее после сна.

Телец

Любовь (Семёрка Мечей перевёрнутая): говорит о дне, когда лучше самому признаться в мелкой нечестности, чем ждать разоблачения. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): обещает желание уйти со скучного совещания. Здоровье (Император): символизирует ваш крепкий иммунитет.

Близнецы

Любовь (Девятка Жезлов): указывает на чувство, что вы уже устали бороться за отношения и объяснять, как с вами нужно обращаться. Профессиональная сфера (Рыцарь Кубков перевёрнутая): предрекает пустые обещания от коллеги. Здоровье (Смерть перевёрнутая): говорит о затянувшемся восстановлении после простуды.

Рак

Любовь (Колесница перевёрнутая): символизирует день, когда ваши планы на романтический вечер пойдут наперекосяк. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей перевёрнутая): обещает небольшую финансовую потерю. Тщательно проверяйте сдачу в магазине. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Лев

Любовь (Шестёрка Мечей): говорит о спокойном, размеренном дне без ссор и бурных выяснений. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): предрекает новую задачу, которая сначала покажется скучной, но потом увлечёт вас. Здоровье (Луна): символизирует тревожные сны, но не ищите в них скрытого смысла.

Дева

Любовь (Восьмёрка Жезлов): указывает на стремительное развитие событий в отношениях. Профессиональная сфера (Королева Мечей перевёрнутая): обещает день, когда лучше промолчать в корпоративном чате. Здоровье (Сила перевёрнутая): предрекает упадок сил после обеда.

Весы

Любовь (Маг перевёрнутая): говорит о вашей неловкой попытке манипулировать партнёром. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): символизирует, что вы набрали слишком много задач и теперь не справляетесь с ними. Здоровье (Звезда перевёрнутая): указывает на временную потерю энергии. Кофе не поможет, только качественный сон решит проблему.

Скорпион

Любовь (Правосудие): предрекает честный разговор, который давно назрел, но вы оба боялись начать. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает разочарование в проекте. Не вкладывайте душу в заведомо провальную идею. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): говорит о вашем желании съесть что-то жирное и вредное.

Стрелец

Любовь (Отшельник перевёрнутая): символизирует неловкую встречу с бывшим там, где вы не ждали. Профессиональная сфера (Тройка Кубков перевёрнутая): указывает на отмену корпоратива или обеда с коллегами. Здоровье (Колесница): говорит о приливе сил, который настигнет вас перед сном.

Козерог

Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): предрекает примирение после глупой ссоры. Профессиональная сфера (Король Кубков): обещает поддержку от начальника, который встанет на вашу сторону. Здоровье (Справедливость): символизирует честность организма. Если не выспались, он заставит вас это почувствовать.

Водолей

Любовь (Башня перевёрнутая): говорит об избегании крупного конфликта: вы вовремя прикусите язык. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): указывает на прозрение. Вы поймёте, кто из коллег вам недруг. Здоровье (Маг): обещает, что короткая прогулка разбудит организм лучше контрастного душа.

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