Овны откажут партнёру в исполнении сокровенного желания, а Близнецы устанут от борьбы: таро-расклад на среду, 10 июня

Овны откажут партнёру, а Близнецы устанут объяснять второй половинке свои личные границы. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 10 июня, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Четвёрка Кубков): символизирует состояние, когда партнёр предлагает наконец то, чего вы хотите, а вам вдруг расхотелось.
- Профессиональная сфера (Король Мечей): предрекает, что вашу жёсткую позицию в переговорах воспримут с уважением.
- Здоровье (Тройка Пентаклей): указывает на лёгкую боль в пояснице или шее после сна.
Телец
- Любовь (Семёрка Мечей перевёрнутая): говорит о дне, когда лучше самому признаться в мелкой нечестности, чем ждать разоблачения.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): обещает желание уйти со скучного совещания.
- Здоровье (Император): символизирует ваш крепкий иммунитет.
Близнецы
- Любовь (Девятка Жезлов): указывает на чувство, что вы уже устали бороться за отношения и объяснять, как с вами нужно обращаться.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Кубков перевёрнутая): предрекает пустые обещания от коллеги.
- Здоровье (Смерть перевёрнутая): говорит о затянувшемся восстановлении после простуды.
Рак
- Любовь (Колесница перевёрнутая): символизирует день, когда ваши планы на романтический вечер пойдут наперекосяк.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей перевёрнутая): обещает небольшую финансовую потерю. Тщательно проверяйте сдачу в магазине.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Лев
- Любовь (Шестёрка Мечей): говорит о спокойном, размеренном дне без ссор и бурных выяснений.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): предрекает новую задачу, которая сначала покажется скучной, но потом увлечёт вас.
- Здоровье (Луна): символизирует тревожные сны, но не ищите в них скрытого смысла.
Дева
- Любовь (Восьмёрка Жезлов): указывает на стремительное развитие событий в отношениях.
- Профессиональная сфера (Королева Мечей перевёрнутая): обещает день, когда лучше промолчать в корпоративном чате.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): предрекает упадок сил после обеда.
Весы
- Любовь (Маг перевёрнутая): говорит о вашей неловкой попытке манипулировать партнёром.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): символизирует, что вы набрали слишком много задач и теперь не справляетесь с ними.
- Здоровье (Звезда перевёрнутая): указывает на временную потерю энергии. Кофе не поможет, только качественный сон решит проблему.
Скорпион
- Любовь (Правосудие): предрекает честный разговор, который давно назрел, но вы оба боялись начать.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает разочарование в проекте. Не вкладывайте душу в заведомо провальную идею.
- Здоровье (Умеренность перевёрнутая): говорит о вашем желании съесть что-то жирное и вредное.
Стрелец
- Любовь (Отшельник перевёрнутая): символизирует неловкую встречу с бывшим там, где вы не ждали.
- Профессиональная сфера (Тройка Кубков перевёрнутая): указывает на отмену корпоратива или обеда с коллегами.
- Здоровье (Колесница): говорит о приливе сил, который настигнет вас перед сном.
Козерог
- Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): предрекает примирение после глупой ссоры.
- Профессиональная сфера (Король Кубков): обещает поддержку от начальника, который встанет на вашу сторону.
- Здоровье (Справедливость): символизирует честность организма. Если не выспались, он заставит вас это почувствовать.
Водолей
- Любовь (Башня перевёрнутая): говорит об избегании крупного конфликта: вы вовремя прикусите язык.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): указывает на прозрение. Вы поймёте, кто из коллег вам недруг.
- Здоровье (Маг): обещает, что короткая прогулка разбудит организм лучше контрастного душа.
Рыбы
- Любовь (Император перевёрнутая): символизирует день, когда лучше уступить партнёру в мелком споре.
- Профессиональная сфера (Паж Жезлов перевёрнутая): предрекает отказ в идее, которую вы раньше считали гениальной.
- Здоровье (Жрица): хорошее самочувствие.