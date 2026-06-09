Семь раз отмерь: Тамара Глоба назвала знак, которому в июне суждено пережить перемены на работе

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В начале июня Весам придётся разбираться с переменами в работе, планах на будущее и отношениях с окружением. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Месяц может принести представителям знака заметные карьерные сдвиги. Рядом появятся новые лица, а кто-то из прежнего круга, напротив, может отдалиться. Рабочие ситуации тоже способны развиваться неожиданно. Поддержку Весам стоит искать у руководства или у людей, которые занимают более высокое положение.

Астролог предупредила, что июнь может быть связан с расходами и необходимостью взять в некоторых делах паузу. Это время важно использовать, чтобы спокойно оценить происходящее и понять, куда двигаться дальше.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.