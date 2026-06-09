15:05

О чём говорят навозные жуки и почему не стоит звать гостей: приметы на 10 июня

  1. Зодиак
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10 июня на Руси называли Никитой Гусятником. В эту дату православные вспоминали исповедника Никиту Халкидонского, жившего в VIII веке. В крестьянской традиции его считали покровителем домашней птицы: считалось, что святой оберегает молодняк от орлов и ястребов. Рассказываем, о каких приметах и запретах не стоит забывать.

Что нельзя делать 10 июня:

  1. звать гостей — считалось, что вместе с ними уйдёт счастье;
  2. пускать за порог незнакомцев — можно лишиться удачи;
  3. грубо обращаться с гусями, бить их или плохо кормить — за это, по поверьям, ждало наказание;
  4. открывать окна и двери в полдень — нечистая сила могла пробраться внутрь и наделать бед;
  5. купаться и стирать одежду — верили, что в это время нечисть может навредить человеку.

Народные приметы на 10 июня:

  1. день тихий, тёплый и безветренный — осень будет урожайной;
  2. навозные жуки поднялись в воздух — скоро распогодится;
  3. ящерицы греются на солнце — к дождю и ветру;
  4. гуси чистятся и хлопают крыльями — жди дождя;
  5. у муравейника много муравьёв — день будет ясным;
  6. осы активно летают — к хорошей погоде;
  7. роса поутру — к урожаю хлеба;
  8. радуга быстро исчезла — небо прояснится;
  9. если она долго стоит в небе — жди ненастья.
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