О чём говорят навозные жуки и почему не стоит звать гостей: приметы на 10 июня

10 июня на Руси называли Никитой Гусятником. В эту дату православные вспоминали исповедника Никиту Халкидонского, жившего в VIII веке. В крестьянской традиции его считали покровителем домашней птицы: считалось, что святой оберегает молодняк от орлов и ястребов. Рассказываем, о каких приметах и запретах не стоит забывать.
Что нельзя делать 10 июня:
- звать гостей — считалось, что вместе с ними уйдёт счастье;
- пускать за порог незнакомцев — можно лишиться удачи;
- грубо обращаться с гусями, бить их или плохо кормить — за это, по поверьям, ждало наказание;
- открывать окна и двери в полдень — нечистая сила могла пробраться внутрь и наделать бед;
- купаться и стирать одежду — верили, что в это время нечисть может навредить человеку.
Народные приметы на 10 июня:
- день тихий, тёплый и безветренный — осень будет урожайной;
- навозные жуки поднялись в воздух — скоро распогодится;
- ящерицы греются на солнце — к дождю и ветру;
- гуси чистятся и хлопают крыльями — жди дождя;
- у муравейника много муравьёв — день будет ясным;
- осы активно летают — к хорошей погоде;
- роса поутру — к урожаю хлеба;
- радуга быстро исчезла — небо прояснится;
- если она долго стоит в небе — жди ненастья.