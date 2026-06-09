Львов ждёт полоса неудач, а Раков — важный разговор: таро-расклад на вторник, 9 июня

Львов постигнут неудачи в любовных знакомствах, а Раки затеют важный разговор с партнёром. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 9 июня, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Паж Кубков): обещает неожиданный комплимент или приятное сообщение от поклонника.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает затягивание деловой переписки.
- Здоровье (Тройка Кубков): отличное самочувствие.
Телец
- Любовь (Шестёрка Жезлов): указывает на момент, когда вы почувствуете, что партнёр вами гордится.
- Профессиональная сфера (Двойка Кубков): говорит о неожиданном союзе с конкурентом для решения общей задачи.
- Здоровье (Императрица): обещает нормализацию сна.
Близнецы
- Любовь (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует усталость от бессмысленных споров в отношениях.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): указывает на вашу способность удачно экономить финансовые ресурсы.
- Здоровье (Маг): хорошее самочувствие.
Рак
- Любовь (Десятка Пентаклей): указывает на разговор о недвижимости или наследстве. Это будет чувствительный диалог, но важный.
- Профессиональная сфера (Паж Жезлов): обещает творческий порыв и рождение новых идей.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует прояснение в вопросах самочувствия.
Лев
- Любовь (Колесо Фортуны перевёрнутая): указывает на небольшую полосу неудач в знакомствах.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): предрекает медленный, но верный прогресс в делах без сюрпризов.
- Здоровье (Солнце перевёрнутая): говорит о лёгком ознобе.
Дева
- Любовь (Восьмёрка Мечей): символизирует чувство, что вы в ловушке, хотя партнёр не ставил никаких условий.
- Профессиональная сфера (Король Кубков): обещает помощь от старшего коллеги, который заступится за вас перед начальством.
- Здоровье (Справедливость): указывает на необходимость честно оценить, сколько вредностей вы съели вчера.
Весы
- Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): предрекает момент, когда вы перестанете прокручивать в голове старую обиду на партнёра.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): говорит об удачном завершении проекта и неформальном праздновании.
- Здоровье (Звезда): символизирует восстановление после сильного стресса.
Скорпион
- Любовь (Шут): указывает на спонтанное решение пойти на свидание в кино или кафе.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает переделку отчёта из-за мелкой опечатки.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Стрелец
- Любовь (Иерофант перевёрнутая): символизирует желание нарушить семейные традиции.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): предрекает необходимость подождать результатов тяжёлой работы ещё пару дней.
- Здоровье (Башня): указывает на риск неожиданных травм.
Козерог
- Любовь (Повешенный): говорит о ситуации, когда ваше бездействие принесёт больше пользы, чем активное вмешательство.
- Профессиональная сфера (Десятка Кубков перевёрнутая): обещает лёгкое напряжение в коллективе.
- Здоровье (Жрица): символизирует интуитивное понимание, что пора лечь спать на час раньше.
Водолей
- Любовь (Двойка Пентаклей): указывает на умение распределять внимание между партнёром и друзьями без ущерба для каждого.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): предрекает, что за вашей спиной будут распространять сплетни. Не реагируйте на это.
- Здоровье (Умеренность): говорит о лёгкости в теле и хорошем настроении.
Рыбы
- Любовь (Королева Жезлов): символизирует вашу харизму и обаяние. Партнёр будет смотреть на вас влюблёнными глазами.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов перевёрнутая): обещает отмену командировки или перенос деловой встречи на следующую неделю.
- Здоровье (Колесница): указывает на прилив сил, который настигнет вас после полудня.