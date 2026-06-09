Львов ждёт полоса неудач, а Раков — важный разговор: таро-расклад на вторник, 9 июня

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Львов постигнут неудачи в любовных знакомствах, а Раки затеют важный разговор с партнёром. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 9 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Паж Кубков): обещает неожиданный комплимент или приятное сообщение от поклонника. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов перевёрнутая): предрекает затягивание деловой переписки. Здоровье (Тройка Кубков): отличное самочувствие.

Телец

Любовь (Шестёрка Жезлов): указывает на момент, когда вы почувствуете, что партнёр вами гордится. Профессиональная сфера (Двойка Кубков): говорит о неожиданном союзе с конкурентом для решения общей задачи. Здоровье (Императрица): обещает нормализацию сна.

Близнецы

Любовь (Пятёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует усталость от бессмысленных споров в отношениях. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): указывает на вашу способность удачно экономить финансовые ресурсы. Здоровье (Маг): хорошее самочувствие.

Рак

Любовь (Десятка Пентаклей): указывает на разговор о недвижимости или наследстве. Это будет чувствительный диалог, но важный. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): обещает творческий порыв и рождение новых идей. Здоровье (Луна перевёрнутая): символизирует прояснение в вопросах самочувствия.

Лев

Любовь (Колесо Фортуны перевёрнутая): указывает на небольшую полосу неудач в знакомствах. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): предрекает медленный, но верный прогресс в делах без сюрпризов. Здоровье (Солнце перевёрнутая): говорит о лёгком ознобе.

Дева

Любовь (Восьмёрка Мечей): символизирует чувство, что вы в ловушке, хотя партнёр не ставил никаких условий. Профессиональная сфера (Король Кубков): обещает помощь от старшего коллеги, который заступится за вас перед начальством. Здоровье (Справедливость): указывает на необходимость честно оценить, сколько вредностей вы съели вчера.

Весы

Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): предрекает момент, когда вы перестанете прокручивать в голове старую обиду на партнёра. Профессиональная сфера (Четвёрка Жезлов): говорит об удачном завершении проекта и неформальном праздновании. Здоровье (Звезда): символизирует восстановление после сильного стресса.

Скорпион

Любовь (Шут): указывает на спонтанное решение пойти на свидание в кино или кафе. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает переделку отчёта из-за мелкой опечатки. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Стрелец

Любовь (Иерофант перевёрнутая): символизирует желание нарушить семейные традиции. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): предрекает необходимость подождать результатов тяжёлой работы ещё пару дней. Здоровье (Башня): указывает на риск неожиданных травм.

Козерог

Любовь (Повешенный): говорит о ситуации, когда ваше бездействие принесёт больше пользы, чем активное вмешательство. Профессиональная сфера (Десятка Кубков перевёрнутая): обещает лёгкое напряжение в коллективе. Здоровье (Жрица): символизирует интуитивное понимание, что пора лечь спать на час раньше.

Водолей

Любовь (Двойка Пентаклей): указывает на умение распределять внимание между партнёром и друзьями без ущерба для каждого. Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): предрекает, что за вашей спиной будут распространять сплетни. Не реагируйте на это. Здоровье (Умеренность): говорит о лёгкости в теле и хорошем настроении.

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