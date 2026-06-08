Кто ищет, тот найдёт: Тамара Глоба назвала знак, которому июнь дарит шанс на любовь

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В июне Львам придётся пересматривать планы, но месяц не будет состоять из одних сложностей. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

В первой половине месяца представителям огненного знака придётся менять планы и подводить итоги почти годового периода. После середины июня станет заметно легче. У Львов появятся новые возможности в личных делах и любви, их будут чаще замечать и сильнее ценить. Во многих вопросах помогут женщины, а финансовая сторона может порадовать хорошей прибылью.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.