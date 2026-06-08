14:07

Не мастери амулеты и посмотри, как ведут себя птицы: приметы на 9 июня

  1. Зодиак
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9 июня по народному календарю отмечают Федорин день, или день Федоры Домовницы. Считалось, что в эту дату особенно важно следить за порядком в жилище и быть внимательнее к бытовым делам. Рассказываем, о каких приметах и запретах стоит помнить.

Что нельзя делать 9 июня:

  1. ссориться — ваши секреты могут выйти наружу;
  2. допивать воду за ребёнком — он вырастет слабым и неуверенным в себе;
  3. делать обереги, талисманы и амулеты — в них могут спрятаться злые силы;
  4. выносить мусор — вместе с ним из дома уйдут счастье и достаток.

Народные приметы на 9 июня:

  1. с рассвета стоит духота — к дождю;
  2. в ясную погоду на поверхности появились дождевые черви — к грозе;
  3. северо-западный ветер — к дождям;
  4. утром много росы — день будет солнечным;
  5. ненастная погода — к хмурой осени;
  6. грачи подолгу ходят в траве — к дождю;
  7. вороны кричат — к непогоде;
  8. вода в реке потемнела — к скорой грозе;
  9. цветки жимолости не пахнут — к засухе.
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