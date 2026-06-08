Не мастери амулеты и посмотри, как ведут себя птицы: приметы на 9 июня

9 июня по народному календарю отмечают Федорин день, или день Федоры Домовницы. Считалось, что в эту дату особенно важно следить за порядком в жилище и быть внимательнее к бытовым делам. Рассказываем, о каких приметах и запретах стоит помнить.
Что нельзя делать 9 июня:
- ссориться — ваши секреты могут выйти наружу;
- допивать воду за ребёнком — он вырастет слабым и неуверенным в себе;
- делать обереги, талисманы и амулеты — в них могут спрятаться злые силы;
- выносить мусор — вместе с ним из дома уйдут счастье и достаток.
Народные приметы на 9 июня:
- с рассвета стоит духота — к дождю;
- в ясную погоду на поверхности появились дождевые черви — к грозе;
- северо-западный ветер — к дождям;
- утром много росы — день будет солнечным;
- ненастная погода — к хмурой осени;
- грачи подолгу ходят в траве — к дождю;
- вороны кричат — к непогоде;
- вода в реке потемнела — к скорой грозе;
- цветки жимолости не пахнут — к засухе.