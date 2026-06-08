Львы забудут о важной дате в отношениях, а Рыбы будут купаться в нежности: таро-расклад на понедельник, 8 июня

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Львы забудут о годовщине отношений, а Рыбы получат порцию внимания и нежности от партнёра. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 8 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Тройка Жезлов): указывает на необходимость обсудить с партнёром планы на будущее, а не держать их в голове. Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): символизирует досаду из-за сорванной деловой встречи. Здоровье (Маг): обещает, что короткая зарядка запустит организм лучше кофе.

Телец

Любовь (Восьмёрка Кубков): предрекает желание взять паузу в отношениях. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): говорит о дне, когда вашу инициативу заметит тот, от кого вы не ждали. Здоровье (Луна): указывает на тяжесть в ногах, которая проступит к вечеру.

Близнецы

Любовь (Шестёрка Жезлов перевёрнутая): символизирует временную потерю уверенности. Партнёр поможет вам вернуть её. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): обещает, что ваша ответственность и предприимчивость сегодня будут вознаграждены. Здоровье (Звезда): говорит, что выходные полностью восстановили ваш ресурс.

Рак

Любовь (Правосудие перевёрнутая): указывает на несправедливое замечание партнёра. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): предрекает нетерпеливое ожидание результатов. Здоровье (Сила): символизирует хорошую физическую выносливость.

Лев

Любовь (Императрица перевёрнутая): говорит о забытой годовщине. Вам нужно срочно поставить напоминание в телефоне. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): обещает быстрое решение вопроса, который тянулся неделями. Здоровье (Башня перевёрнутая): указывает на избегание травмы.

Дева

Любовь (Шут перевёрнутая): символизирует необдуманный поступок, который вы даже не захотите обсуждать с партнёром. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): предрекает прозрение. Вы поймёте, как решить давнюю проблему. Здоровье (Умеренность): говорит о необходимости соблюдать питьевой режим.

Весы

Любовь (Двойка Жезлов): указывает на совместное планирование отпуска или крупной покупки. Профессиональная сфера (Королева Кубков): обещает поддержку от коллеги, к которой можно обратиться за советом. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Скорпион

Любовь (Маг): предрекает вашу способность очаровать партнёра одним сообщением или милым жестом. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): говорит о приятном обеде в компании коллег, который поднимет настроение. Здоровье (Справедливость): указывает на необходимость питаться здоровой пищей и соблюдать питьевой режим.

Стрелец

Любовь (Колесница): символизирует стремительное примирение после утренней ссоры. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): обещает монотонную работу, которая утомит к обеду. Здоровье (Колесо Фортуны): говорит о внезапном улучшении самочувствия.

Козерог

Любовь (Семёрка Кубков): указывает на иллюзии. Вам кажется, что партнёр что-то скрывает, но это не так. Профессиональная сфера (Король Жезлов перевёрнутая): предрекает день, когда лучше не брать на себя слишком много задач. Здоровье (Жрица): символизирует интуитивное понимание, что вам пора посетить врача.

Водолей

Любовь (Отшельник): говорит о вашем желании побыть в тишине. Предупредите партнёра, чтобы тот не обиделся. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает стабильность в работе и отсутствие авралов. Здоровье (Сила перевёрнутая): указывает на день, когда лучше пропустить тренировку и хорошенько выспаться.

Рыбы