Раки почувствуют тревогу, а Козероги найдут повод её отпустить: гороскоп на рабочую неделю с 8 по 12 июня

Летние будни подскажут, куда двигаться дальше, если внимательно прислушаться к себе. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 1 по 5 июня.
Овен
Колесо завертелось, и вы в нём — с утра до вечера, без остановки на обед. В какой-то момент даже белка вспоминает, что ей нужно перевести дух, а вы будто разучились это делать. На этой неделе найдите пять минут, чтобы просто постоять неподвижно и посмотреть в одну точку. Дела никуда не денутся, а голова станет яснее.
Телец
Обвинение упадёт как снег на голову, и вы не сразу поймёте, за что оказались крайними. Отвечать придётся, даже если внутри всё кипит от несправедливости. Говорите спокойно, коротко и по фактам. Остальное пусть останется на совести того, кто начал.
Близнецы
Жизнь вдруг подкинет сюжет, достойный пера Чехова или мелодрамы на вечернем канале. Сначала вы узнаете себя в герое, которому не везёт, потом — в том, кто наконец набирается смелости. Не бойтесь этих декораций, они просто подсвечивают то, что давно назревало внутри.
Рак
Тревога придёт без приглашения, ляжет на грудь тяжёлым одеялом. Причины нет, объяснения не находятся, а дышать всё равно трудно. Посидите с этим чувством, не забивайте тишину сериалами и лишним бокалом. Утром оно уйдёт так же таинственно, как пришло.
Лев
В какой-то момент привычный мир покажется слишком тесным. Захочется открыть старый гороскоп, зажечь свечу перед сном или проверить, что скажет маятник. Не пугайтесь интереса к тонким материями. Иногда душа просит языка, которого не знает разум.
Дева
Кому-то из родных понадобится ваша помощь — пара-тройка мелких дел, которые незаметно съедят день. Запись к врачу, вещи в багажнике, курьер у двери — всё это собьёт планы, где-то вытянет силы. Только после бытовая суета уже не покажется пустой: в ней куда больше тепла, чем в длинных праздничных разговорах.
Весы
Если впереди дальняя дорога, доверьтесь ей. Сейчас достаточно сменить пейзаж, чтобы мысли наконец нашли правильный порядок. Усталость останется где-то у обочины, чемодан соберётся сам, а рядом в нужный момент окажется человек, с кем путь станет похож на знак.
Скорпион
Муза постучит в самое неподходящее время — посреди рабочего дня или когда вы уже легли спать. Не гоните её, запишите хотя бы пару строк или напойте мелодию в диктофон. Эти искры могут разгореться в нечто настоящее, если дать им чуть углей.
Стрелец
Ощущение, что жизни чего-то не хватает, знакомо каждому. На этой неделе оно станет особенно острым, но прежде чем искать снаружи, закатайте губу — то есть присмотритесь к тому, что уже есть. Пустота внутри — это что-то про усталость и необходимость посидеть в спокойствии.
Козерог
Дача зовёт тишиной и свежим воздухом. Возьмите книгу, налейте чай в термос и устройтесь где-нибудь под яблоней или у окна. Сельская местность лечит уже самим своим существованием. Дышите глубже и смотрите, как облака плывут над крышей.
Водолей
Ноги скажут спасибо за мягкую подошву и свободный носок. Обувь, выбранная второпях, быстро напомнит о себе мозолями. Лучше потратить лишние полчаса в магазине, чем потом хромать всю неделю.
Рыбы
Старый друг, с которым связь истончилась до ниточки, всё ещё помнит ваш номер. Наберите первым, спросите: «Как ты?» Пока эта струнка не оборвалась окончательно, у вас есть шанс услышать родной голос и понять, что годы не властны над тем, что было настоящим.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.