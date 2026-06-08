Раки почувствуют тревогу, а Козероги найдут повод её отпустить: гороскоп на рабочую неделю с 8 по 12 июня

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Летние будни подскажут, куда двигаться дальше, если внимательно прислушаться к себе. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю с 1 по 5 июня.

Овен

Колесо завертелось, и вы в нём — с утра до вечера, без остановки на обед. В какой-то момент даже белка вспоминает, что ей нужно перевести дух, а вы будто разучились это делать. На этой неделе найдите пять минут, чтобы просто постоять неподвижно и посмотреть в одну точку. Дела никуда не денутся, а голова станет яснее.

Телец

Обвинение упадёт как снег на голову, и вы не сразу поймёте, за что оказались крайними. Отвечать придётся, даже если внутри всё кипит от несправедливости. Говорите спокойно, коротко и по фактам. Остальное пусть останется на совести того, кто начал.

Близнецы

Жизнь вдруг подкинет сюжет, достойный пера Чехова или мелодрамы на вечернем канале. Сначала вы узнаете себя в герое, которому не везёт, потом — в том, кто наконец набирается смелости. Не бойтесь этих декораций, они просто подсвечивают то, что давно назревало внутри.

Рак

Тревога придёт без приглашения, ляжет на грудь тяжёлым одеялом. Причины нет, объяснения не находятся, а дышать всё равно трудно. Посидите с этим чувством, не забивайте тишину сериалами и лишним бокалом. Утром оно уйдёт так же таинственно, как пришло.

Лев

В какой-то момент привычный мир покажется слишком тесным. Захочется открыть старый гороскоп, зажечь свечу перед сном или проверить, что скажет маятник. Не пугайтесь интереса к тонким материями. Иногда душа просит языка, которого не знает разум.

Дева

Кому-то из родных понадобится ваша помощь — пара-тройка мелких дел, которые незаметно съедят день. Запись к врачу, вещи в багажнике, курьер у двери — всё это собьёт планы, где-то вытянет силы. Только после бытовая суета уже не покажется пустой: в ней куда больше тепла, чем в длинных праздничных разговорах.