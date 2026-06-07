14:16

Не полагайся на одну лишь интуицию и наведи порядок дома: приметы на 8 июня

  1. Зодиак
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8 июня по народному календарю отмечают день Карпа Карполова, или Карпа Рыболова. К этому времени лето уже уверенно вступает в свои права: стоят тёплые дни, прогреваются реки и озёра, природа набирает силу. Рассказываем, какие приметы и запреты дошли до наших дней.

Что нельзя делать 8 июня:

  1. полагаться на одну лишь интуицию — такие решения могут привести к проблемам;
  2. ссориться с близкими — разногласия затянутся и испортят отношения;
  3. ходить в грязной одежде и держать дома беспорядок — по приметам, это может привлечь болезни;
  4. напоминать должникам о деньгах — считалось, что после этого ничего уже не вернут;
  5. пересаживать растения — на новом месте они могут не прижиться;
  6. напоминать людям о неприятных поступках из прошлого, унижать кого-то и сплетничать — вскоре грязные слухи могут распустить уже о вас;
  7. спешить — так можно убежать от удачи и счастья.

Народные приметы на 8 июня:

  1. комары роятся — к тёплой и дождливой погоде;
  2. рыба плещется у поверхности — к дождю;
  3. вода в водоёмах прибывает — к теплу, убывает — к холодам и дождям;
  4. много щавеля — к тёплому лету;
  5. лягушки громко квакают — перед дождём;
  6. после затишья поднялся ветер — погода переменится;
  7. утки ныряют и плещутся — к дождю;
  8. много кузнечиков — к засухе.
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