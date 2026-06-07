Не полагайся на одну лишь интуицию и наведи порядок дома: приметы на 8 июня

8 июня по народному календарю отмечают день Карпа Карполова, или Карпа Рыболова. К этому времени лето уже уверенно вступает в свои права: стоят тёплые дни, прогреваются реки и озёра, природа набирает силу. Рассказываем, какие приметы и запреты дошли до наших дней.
Что нельзя делать 8 июня:
- полагаться на одну лишь интуицию — такие решения могут привести к проблемам;
- ссориться с близкими — разногласия затянутся и испортят отношения;
- ходить в грязной одежде и держать дома беспорядок — по приметам, это может привлечь болезни;
- напоминать должникам о деньгах — считалось, что после этого ничего уже не вернут;
- пересаживать растения — на новом месте они могут не прижиться;
- напоминать людям о неприятных поступках из прошлого, унижать кого-то и сплетничать — вскоре грязные слухи могут распустить уже о вас;
- спешить — так можно убежать от удачи и счастья.
Народные приметы на 8 июня:
- комары роятся — к тёплой и дождливой погоде;
- рыба плещется у поверхности — к дождю;
- вода в водоёмах прибывает — к теплу, убывает — к холодам и дождям;
- много щавеля — к тёплому лету;
- лягушки громко квакают — перед дождём;
- после затишья поднялся ветер — погода переменится;
- утки ныряют и плещутся — к дождю;
- много кузнечиков — к засухе.