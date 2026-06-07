Весы окажутся на тонкой грани, а Водолеи пойдут против логики: таро-расклад на воскресенье, 7 июня

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Весы окажутся на нервах, а Водолеи пойдут против логики. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 7 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Паж Мечей

Придётся что-то объяснять тому, кто не хочет слушать. Бесполезно спорить — человек поймёт только через неделю, когда сам столкнётся с аналогичной ситуацией. Сегодня просто отчитайтесь по фактам и уйдите. Ваша задача — зафиксировать.

Телец

Карта: Шестёрка Кубков

Кто-то из прошлого напомнит о себе неожиданно и совсем не вовремя. На мгновение может показаться, что история просится обратно в вашу жизнь, хотя на самом деле ей просто нужен последний кадр. Посмотрите на это как на короткий фильм: приятно вспомнить, улыбнуться знакомой сцене и выйти из зала до титров.

Близнецы

Карта: Десятка Пентаклей

Семейные дела выйдут на первый план, даже если вы планировали совсем другой день. Кто-то из старших попросит совета или помощи, и отказать будет трудно. Сделайте всё быстро, без героической жертвенности: скорее всего, вас долго не побеспокоят снова. К вечеру благодарность может прийти в неожиданной форме — деньгами, подарком или жестом, на который вы совсем не рассчитывали.

Рак

Карта: Двойка Жезлов

Вы стоите перед развилкой, но пока не видите ни одного из путей. Не давите на себя с выбором. Лучше соберите информацию: позвоните двум разным людям, поищите в интернете или просто понаблюдайте. Картинка сложится сама, но решения раньше завтра ждать не стоит. Сегодня — только разведка, без действий.

Лев

Карта: Сила (перевёрнутая)

Вспышка гнева может случиться почти на ровном месте, и потом вы сами удивитесь, как быстро слетели с катушек. Лучше сбросить напряжение заранее. Попробуйте пройтись быстрым шагом, выдохнуть в одиночестве, заняться любимым делом или найти любой безопасный способ выпустить пар. Это не сотворит чудес, зато спасёт от ссоры с человеком, который просто оказался рядом.

Дева

Карта: Тройка Мечей (перевёрнутая)

То, что ранило пару недель назад, перестало кровоточить. Вы готовы говорить об этом без слёз и комка в горле. Сегодня можно сделать первый шаг к примирению или поставить честную точку там, где всё давно держалось на молчании. Любое движение лучше болота. После разговора станет легче физически, будто в груди наконец освободилось место для воздуха.

Весы

Карта: Восьмёрка Кубков

Вам предстоит уйти оттуда, где всё знакомо, но давно не радует. Работа, компания, привычка — без разницы. Страшно будет только первые десять минут, потом появится странное облегчение и злость на себя за промедление. Соберитесь и выходите. Дверь за спиной закроется сама, а оглядываться будет уже некуда.

Скорпион

Карта: Звезда

После череды неприятностей наконец наступит тишина. Не спешите забивать её делами и чужими просьбами — побудьте хотя бы полдня в состоянии, где от вас ничего не требуется. Старые вопросы начнут распутываться сами. К вечеру появится простая мысль, которая вдруг изменит планы на ближайшие дни. Запишите её, пока она не растворилась в обычном шуме.

Стрелец

Карта: Шут (перевёрнутый)

План, который казался гениальным, может оказаться с изъяном. Вы пока его не видите, но до обеда обязательно обо что-нибудь споткнётесь. Не бойтесь отступить и переиграть: лучше сегодня показаться нерешительным, чем через неделю объяснять, почему всё пошло не туда.

Козерог

Карта: Дьявол

Очередная «выгодная возможность» подозрительно пахнет ловушкой. Не ведитесь на обещания лёгких денег или быстрого решения проблемы: сегодня скука и усталость будут плохими советчиками. Именно они могут подтолкнуть к поступку, о котором вы пожалеете уже послезавтра. Лучшее занятие на день — полный штиль. Не покупайте лишнего, не ставьте подпись там, где есть сомнения, и не соглашайтесь на то, что требует ответа прямо сейчас.

Водолей

Карта: Жрица (перевёрнутая)

Вы что-то почувствовали, но не можете объяснить словами. Не надо. Сегодня логика работает в минус, интуиция — тоже (она врёт из-за усталости). Просто примите это гадкое ощущение как погоду, оно пройдёт через несколько часов. Самое разумное — лечь спать пораньше или уйти в бездумное занятие вроде мытья посуды или укладки пасьянса.

Рыбы

Карта: Рыцарь Кубков

Вас потянет к человеку, с которым лучше не связываться. Разум всё понимает, а вот какая-то упрямая часть уже тянется к телефону и придумывает оправдания. Спасёт только физическая дистанция: не появляйтесь там, где возможна встреча, и переживите этот вечер в гордом одиночестве. Зато утром краснеть не придётся.