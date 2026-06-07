Дорогу осилит идущий: Тамара Глоба рассказала, кому в июне дальние поездки откроют новые возможности

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В июне Скорпионам стоит внимательнее присмотреться к поездкам, обучению и рабочим предложениям. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Июнь будет звать Скорпионов в дорогу — и, похоже, не зря. В поездках могут открыться новые варианты для работы, учёбы и личного развития. Там же вероятно появление партнёров, которые помогут сдвинуть с места важные планы.

Первая половина месяца обещает интересные увлечения. Они могут быть связаны с творчеством, личными интересами, а у некоторых — с романтическими знакомствами. Вдали от дома ждут люди, которые откроют перед Скорпионами новые перспективы.

Глоба советует внимательнее присмотреться к конкурентам и недоброжелателям. Напряжение в отношениях с такими людьми возможно в начале месяца, на старте второй декады и ближе к концу июня. В сложные моменты выручат родственники. Поддержка близких поможет Скорпионам разделить заботы и пройти напряжённые дни спокойнее.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.