Тамара Глоба рассказала, кого в июне ждут денежный поток и буря чувств

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Скорпионам в июне стоит готовиться к позитивным переменам сразу на нескольких направлениях. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

По её словам, ближе к середине месяца для представителей знака «откроется настоящее денежное окно». Финансовый успех ждёт Скорпионов практически на всех фронтах: и в крупных бизнес‑проектах, и в подработках, и в командировках. Их кошелёк «приятно потяжелеет».

Конец июня, по прогнозу астролога, окажется особенно насыщенным для одиноких Скорпионов. Их может ждать внезапная влюблённость, которая принесёт не только «бабочек в животе», но и множество ярких эмоций.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.