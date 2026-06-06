15:51

Не носи серую одежду и не плюй на землю: приметы на 7 июня

  1. Зодиак
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В народном календаре 7 июня — это Иванов день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 7 июня:

  1. ходить по утренней росе — иначе вам грозят сильные болезни;
  2. носить чёрную и серую одежду — от грусти и мрачных мыслей вы долго не избавитесь;
  3. плевать на землю — это притянет к вам проблемы и беды;
  4. просить прибавки к зарплате или повышения — вас, наоборот, понизят или урежут оклад;
  5. смотреть на небо, когда выходишь из дома — в вашей жизни начнутся неприятности.

Народные приметы на 7 июня:

  1. много росы — урожая будет много;
  2. резкий гром — к ливню;
  3. молчание лягушек — к холодам;
  4. утром нет росы и жарко — после обеда начнётся дождь;
  5. пчёлы жужжат у цветущей рябины — к ясной погоде;
  6. петух рано запел — к дождю;
  7. черёмуха отцветает — скоро появятся подберёзовики.
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