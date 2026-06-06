Не носи серую одежду и не плюй на землю: приметы на 7 июня

В народном календаре 7 июня — это Иванов день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 7 июня:
- ходить по утренней росе — иначе вам грозят сильные болезни;
- носить чёрную и серую одежду — от грусти и мрачных мыслей вы долго не избавитесь;
- плевать на землю — это притянет к вам проблемы и беды;
- просить прибавки к зарплате или повышения — вас, наоборот, понизят или урежут оклад;
- смотреть на небо, когда выходишь из дома — в вашей жизни начнутся неприятности.
Народные приметы на 7 июня:
- много росы — урожая будет много;
- резкий гром — к ливню;
- молчание лягушек — к холодам;
- утром нет росы и жарко — после обеда начнётся дождь;
- пчёлы жужжат у цветущей рябины — к ясной погоде;
- петух рано запел — к дождю;
- черёмуха отцветает — скоро появятся подберёзовики.