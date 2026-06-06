Раки утонут в собственных сомнениях, а Скорпионы заговорятся, но не придут к согласию: таро-расклад на субботу, 6 июня

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Раки утонут в собственных сомнениях, а Скорпионы заговорятся, но не придут к согласию. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 6 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Восьмёрка Жезлов — перевёрнутая

Не торопитесь. В субботу любые ускоренные действия приведут к хаосу. Вы рванёте, но не туда. Лучше составьте список дел и вычеркивайте их медленно, но уверенно. Вечером возможен внезапный срыв планов — отнеситесь с юмором.

Телец

Карта: Королева Пентаклей

Суббота — ваша стихия. Вы будете щедры, спокойны и невероятно притягательны для материального мира. Удачны походы за вкусной едой, в сад, в магазин за постельным бельём. Вечером — приятные хлопоты по дому. Деньги придут там, где вы не ждали.

Близнецы

Карта: Паж Мечей

Вас понесёт на информацию. В субботу вы будете читать новости, сплетничать, переписываться с тремя людьми одновременно. Будьте осторожны: вы можете случайно узнать чужую тайну. Не поддавайтесь желанию написать бывшему или коллеге в два часа ночи.

Рак

Карта: Луна

Сильная, но мутная карта. Суббота пройдёт в полутонах. Вы будете сомневаться, вспоминать прошлое, плакать над старыми фото или песнями. Доверяйте только своей интуиции — логика сегодня врёт. Вечером возможен странный сон, который предупредит о чём-то важном.

Лев

Карта: Шестёрка Кубков

День встреч, ностальгии и сюрпризов. Вы можете случайно встретить друга детства или найти вещь, которую считали потерянной навсегда. Отлично подходит для свидания в старом кафе или прогулки по местам из прошлого. Не дарите никому деньги взаймы — не вернут.

Дева

Карта: Отшельник

Суббота требует тишины и порядка. Вам противопоказаны шумные компании и алкоголь. Лучше навестить бабушку, разобрать полку с крупами или уйти в длительную пешую прогулку в одиночестве. Вечером — отличное время для планирования финансов.

Весы

Карта: Колесница — перевёрнутая

Равновесие нарушится. Вас будут дёргать с двух сторон: домашние против друзей, работа против отдыха. Вы не сможете угодить всем — и выдохнете только к вечеру. Лучшее решение: отказаться от любых обещаний и лечь спать пораньше. Завтра будет легче.

Скорпион

Карта: Семёрка Мечей

Карта скрытых мотивов. В субботу вы либо сами что-то недоговариваете, либо почувствуете фальшь в словах других. Особенно внимательно слушайте голос в трубке — да, вы не ошиблись, именно в субботу ваш знак услышит важную недосказанность. Не вступайте в сделки с незнакомцами.

Стрелец

Карта: Туз Кубков

Великолепная карта. Суббота подарит чистую радость, вдохновение и, вероятно, алкоголь в хорошей компании. Возможна неожиданная встреча, которая заставит ваше сердце биться чаще (если вы не в браке). Вечером — отличные новости издалека. Пейте больше воды.

Козерог

Карта: Десятка Пентаклей

День семейных традиций и денег. Суббота пройдёт под знаком «всё серьёзно». Хорошо решать квартирные вопросы, общаться с родителями, составлять завещание (в самом широком смысле). Вечером возможен неловкий разговор с подростком — слушайте, а не учите.

Водолей

Карта: Шут

Полная неожиданность. Вы проснётесь с мыслью сделать что-то абсурдное: прыгнуть с парашютом, уехать в соседний город или наорать на начальника (не надо последнего). Суббота — ваш день спонтанности. Но помните: Шут иногда падает с обрыва. Не забывайте про безопасность.

Рыбы

Карта: Двойка Кубков

Суббота обещает глубокую эмоциональную связь. Если вы в паре — вас ждёт идеальный вечер вдвоём (никакой суеты). Если один — вы встретите того, кто отразит вас, как в реке. Хорошо дарить подарки без повода и говорить правду. Алкоголь только по большой любви.