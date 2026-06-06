Раки утонут в собственных сомнениях, а Скорпионы заговорятся, но не придут к согласию: таро-расклад на субботу, 6 июня

Раки утонут в собственных сомнениях, а Скорпионы заговорятся, но не придут к согласию. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 6 июня, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
Карта: Восьмёрка Жезлов — перевёрнутая
Не торопитесь. В субботу любые ускоренные действия приведут к хаосу. Вы рванёте, но не туда. Лучше составьте список дел и вычеркивайте их медленно, но уверенно. Вечером возможен внезапный срыв планов — отнеситесь с юмором.
Телец
Карта: Королева Пентаклей
Суббота — ваша стихия. Вы будете щедры, спокойны и невероятно притягательны для материального мира. Удачны походы за вкусной едой, в сад, в магазин за постельным бельём. Вечером — приятные хлопоты по дому. Деньги придут там, где вы не ждали.
Близнецы
Карта: Паж Мечей
Вас понесёт на информацию. В субботу вы будете читать новости, сплетничать, переписываться с тремя людьми одновременно. Будьте осторожны: вы можете случайно узнать чужую тайну. Не поддавайтесь желанию написать бывшему или коллеге в два часа ночи.
Рак
Карта: Луна
Сильная, но мутная карта. Суббота пройдёт в полутонах. Вы будете сомневаться, вспоминать прошлое, плакать над старыми фото или песнями. Доверяйте только своей интуиции — логика сегодня врёт. Вечером возможен странный сон, который предупредит о чём-то важном.
Лев
Карта: Шестёрка Кубков
День встреч, ностальгии и сюрпризов. Вы можете случайно встретить друга детства или найти вещь, которую считали потерянной навсегда. Отлично подходит для свидания в старом кафе или прогулки по местам из прошлого. Не дарите никому деньги взаймы — не вернут.
Дева
Карта: Отшельник
Суббота требует тишины и порядка. Вам противопоказаны шумные компании и алкоголь. Лучше навестить бабушку, разобрать полку с крупами или уйти в длительную пешую прогулку в одиночестве. Вечером — отличное время для планирования финансов.
Весы
Карта: Колесница — перевёрнутая
Равновесие нарушится. Вас будут дёргать с двух сторон: домашние против друзей, работа против отдыха. Вы не сможете угодить всем — и выдохнете только к вечеру. Лучшее решение: отказаться от любых обещаний и лечь спать пораньше. Завтра будет легче.
Скорпион
Карта: Семёрка Мечей
Карта скрытых мотивов. В субботу вы либо сами что-то недоговариваете, либо почувствуете фальшь в словах других. Особенно внимательно слушайте голос в трубке — да, вы не ошиблись, именно в субботу ваш знак услышит важную недосказанность. Не вступайте в сделки с незнакомцами.
Стрелец
Карта: Туз Кубков
Великолепная карта. Суббота подарит чистую радость, вдохновение и, вероятно, алкоголь в хорошей компании. Возможна неожиданная встреча, которая заставит ваше сердце биться чаще (если вы не в браке). Вечером — отличные новости издалека. Пейте больше воды.
Козерог
Карта: Десятка Пентаклей
День семейных традиций и денег. Суббота пройдёт под знаком «всё серьёзно». Хорошо решать квартирные вопросы, общаться с родителями, составлять завещание (в самом широком смысле). Вечером возможен неловкий разговор с подростком — слушайте, а не учите.
Водолей
Карта: Шут
Полная неожиданность. Вы проснётесь с мыслью сделать что-то абсурдное: прыгнуть с парашютом, уехать в соседний город или наорать на начальника (не надо последнего). Суббота — ваш день спонтанности. Но помните: Шут иногда падает с обрыва. Не забывайте про безопасность.
Рыбы
Карта: Двойка Кубков
Суббота обещает глубокую эмоциональную связь. Если вы в паре — вас ждёт идеальный вечер вдвоём (никакой суеты). Если один — вы встретите того, кто отразит вас, как в реке. Хорошо дарить подарки без повода и говорить правду. Алкоголь только по большой любви.