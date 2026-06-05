Рыбы растворятся в мелодии дождя, Овны сломают будильник о стену, а Стрельцы найдут карту сокровищ в чужом чате: гороскоп на выходные

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Астрологи обещают насыщенные выходные: одним звёзды советуют больше двигаться, другим — заняться творчеством или семейными вопросами. Выберите свой знак и узнайте, на чём стоит сосредоточиться.

Овен

Выходные располагают к активному отдыху. Вам захочется переделать гору дел, но попробуйте замедлиться: велик риск переутомления. Отлично подойдут спорт, пешие прогулки или работа в саду. В общении избегайте резких фраз — Марс провоцирует на конфликты.

Телец

Идеальные выходные для себя. Уделите время комфорту, вкусной еде и красоте. Финансовые вопросы решаются легко, но не поддавайтесь спонтанным покупкам. Хорошо пройдут встречи с близкими и домашние посиделки. В воскресенье возможен романтический вечер.

Близнецы

Много общения и неожиданных новостей. Вас потянет на короткие поездки или прогулки по новым местам. Будьте осторожны с информацией: проверяйте факты, прежде чем делиться ими. В субботу лучше закончить старые дела, а воскресенье посвятить развлечениям.

Рак

Выходные лучше провести в кругу семьи или дома. Эмоции зашкаливают: вы можете быть излишне чувствительны к критике. Займитесь домашними ритуалами (готовка, уборка, обустройство). Хороший день, чтобы простить старые обиды и отпустить прошлое.

Лев

Время веселья и творчества. Вас будут замечать и приглашать, но старайтесь не переоценивать свои силы. Удачны свидания, походы в кино, театр или шумные компании. Траты будут значительными — планируйте бюджет. В воскресенье сделайте паузу для восстановления.

Дева

Практичные выходные. Займитесь наведением порядка — дома, в финансах, в планах. Хорошо пройдут занятия спортом или долгие прогулки. Возможно, вам придется помогать кому-то из старших родственников. Избегайте перфекционизма: позвольте себе отдыхать без правил.