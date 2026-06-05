Рыбы растворятся в мелодии дождя, Овны сломают будильник о стену, а Стрельцы найдут карту сокровищ в чужом чате: гороскоп на выходные

Астрологи обещают насыщенные выходные: одним звёзды советуют больше двигаться, другим — заняться творчеством или семейными вопросами. Выберите свой знак и узнайте, на чём стоит сосредоточиться.
Овен
Выходные располагают к активному отдыху. Вам захочется переделать гору дел, но попробуйте замедлиться: велик риск переутомления. Отлично подойдут спорт, пешие прогулки или работа в саду. В общении избегайте резких фраз — Марс провоцирует на конфликты.
Телец
Идеальные выходные для себя. Уделите время комфорту, вкусной еде и красоте. Финансовые вопросы решаются легко, но не поддавайтесь спонтанным покупкам. Хорошо пройдут встречи с близкими и домашние посиделки. В воскресенье возможен романтический вечер.
Близнецы
Много общения и неожиданных новостей. Вас потянет на короткие поездки или прогулки по новым местам. Будьте осторожны с информацией: проверяйте факты, прежде чем делиться ими. В субботу лучше закончить старые дела, а воскресенье посвятить развлечениям.
Рак
Выходные лучше провести в кругу семьи или дома. Эмоции зашкаливают: вы можете быть излишне чувствительны к критике. Займитесь домашними ритуалами (готовка, уборка, обустройство). Хороший день, чтобы простить старые обиды и отпустить прошлое.
Лев
Время веселья и творчества. Вас будут замечать и приглашать, но старайтесь не переоценивать свои силы. Удачны свидания, походы в кино, театр или шумные компании. Траты будут значительными — планируйте бюджет. В воскресенье сделайте паузу для восстановления.
Дева
Практичные выходные. Займитесь наведением порядка — дома, в финансах, в планах. Хорошо пройдут занятия спортом или долгие прогулки. Возможно, вам придется помогать кому-то из старших родственников. Избегайте перфекционизма: позвольте себе отдыхать без правил.
Весы
Выходные полны противоположностей: хочется и в люди, и в тишину. Найдите баланс. Отличное время для обновления имиджа, шопинга (но с чек-листом) и свиданий. В общении будьте дипломатичны — возможны старые разногласия с партнером. Воскресенье — день искусства.
Скорпион
Глубокий и интенсивный уикенд. Вам захочется уединиться и разобраться в себе. Не поддавайтесь ревности или подозрениям. Идеально подходят баня, бассейн, медитация или работа с психологом. Финансовые вопросы лучше отложить до понедельника.
Стрелец
Энергия зашкаливает — хочется новых впечатлений и общения. Планируйте выезд на природу или встречи с друзьями. Легко заводятся знакомства, которые могут перерасти в нечто большее. Но осторожнее со словами: вы можете ненароком кого-то задеть своим оптимизмом.
Козерог
Выходные хороши для карьерных мыслей и домашних дел одновременно. Возможно, придется поработать или доделать важный проект. Но не забывайте отдыхать — ваше упрямство приведет к выгоранию. Вечер воскресенья идеален для планирования предстоящей недели.
Водолей
Нестандартные выходные. Вас потянет на авантюры, эксперименты и путешествия. Хорошо пойдет творчество, общение с единомышленниками, посещение выставок. Деньги утекают на необычные вещи — контролируйте импульсы. Возможна встреча со старым другом.
Рыбы
Романтичные и расслабленные выходные. Хочется спать, есть вкусное и не думать о проблемах. Позвольте себе это, но старайтесь не уплывать от реальности полностью — важные звонки и дела все же сделайте. Отлично подойдут музыка, кино, искусство. Воскресный вечер — для интуиции и снов.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.