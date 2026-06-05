15:14

Не стирай одежду и не срывай цветы шиповника: приметы на 6 июня

  1. Зодиак
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В народном календаре 6 июня — это день Симеона Столпника. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 6 июня:

  1. срывать цветы шиповника — скоро потеряете любимого человека;
  2. идти дальше, если дорогу перебежала чёрная собака — чем крупнее было животное, тем больше будет проблема;
  3. ставить цветы в вазу — растения быстро завянут, а вместе с ними и благополучие в отношениях;
  4. давать в долг никому, даже друзьям и близким — вам не отдадут деньги;
  5. злиться и проявлять негатив — это приведёт к проблемам;
  6. стирать одежду, особенно руками, ходить в душ или баню — вы смоете с себя удачу;
  7. рассказывать людям о своих проблемах и неудачах в жизни — люди могут подставить вас, узнав личные секреты.

Народные приметы на 6 июня:

  1. зацвели калина, шиповник и земляника — к урожаю сыроежек;
  2. трава сильно пахнет — скоро пойдёт дождь;
  3. дождь — к урожаю грибов;
  4. лягушки громко квакают — к хорошей погоде;
  5. утром на траве много росы — к ветру;
  6. муравьи вылезли из муравейника — к хорошей погоде;
  7. цветы шиповника, одуванчика и фиалки закрылись среди дня — к дождю;
  8. радуга тянется с севера на юг — к долгому дождю.
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