Не стирай одежду и не срывай цветы шиповника: приметы на 6 июня

В народном календаре 6 июня — это день Симеона Столпника. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 6 июня:
- срывать цветы шиповника — скоро потеряете любимого человека;
- идти дальше, если дорогу перебежала чёрная собака — чем крупнее было животное, тем больше будет проблема;
- ставить цветы в вазу — растения быстро завянут, а вместе с ними и благополучие в отношениях;
- давать в долг никому, даже друзьям и близким — вам не отдадут деньги;
- злиться и проявлять негатив — это приведёт к проблемам;
- стирать одежду, особенно руками, ходить в душ или баню — вы смоете с себя удачу;
- рассказывать людям о своих проблемах и неудачах в жизни — люди могут подставить вас, узнав личные секреты.
Народные приметы на 6 июня:
- зацвели калина, шиповник и земляника — к урожаю сыроежек;
- трава сильно пахнет — скоро пойдёт дождь;
- дождь — к урожаю грибов;
- лягушки громко квакают — к хорошей погоде;
- утром на траве много росы — к ветру;
- муравьи вылезли из муравейника — к хорошей погоде;
- цветы шиповника, одуванчика и фиалки закрылись среди дня — к дождю;
- радуга тянется с севера на юг — к долгому дождю.