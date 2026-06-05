Любовные планы Раков пойдут наперекосяк, а манипуляции Скорпионов перестанут работать: таро-расклад на пятницу, 5 июня

Раки расстроятся из-за срыва вечерних планов со второй половинкой, а Скорпионы ощутят неловкость из-за того, что их манипуляции станут слишком очевидными для окружающих.«Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 5 июня, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Девятка Мечей): символизирует ночные переживания о том, что партнёр охладел, но это лишь плод вашей фантазии.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): обещает, что утренняя суета принесёт неожиданные плоды к обеду.
- Здоровье (Тройка Мечей): указывает на головную боль от долгого сидения за монитором.
Телец
- Любовь (Королева Кубков перевёрнутая): предрекает день, когда вам будет трудно подобрать нужные слова для партнёра.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей перевёрнутая): говорит о финансовой нестабильности. Не планируйте крупных трат.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Восьмёрка Пентаклей): указывает на необходимость работать над отношениями как над важным проектом.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): обещает, что вашу позицию поддержит неожиданный союзник.
- Здоровье (Луна): говорит о странной тяге к сладкому. Возможно, вам не хватает каких-либо витаминов.
Рак
- Любовь (Колесница перевёрнутая): символизирует день, когда ваши планы на вечер с партнёром пойдут наперекосяк.
- Профессиональная сфера (Паж Кубков): предрекает творческое задание, которое покажется нелепым, но результат удивит.
- Здоровье (Звезда): указывает на успешное восстановление после бессонной ночи.
Лев
- Любовь (Пятёрка Пентаклей): говорит о временном чувстве, что партнёр вас не понимает.
- Профессиональная сфера (Десятка Кубков): обещает гармонию в команде и приятные разговоры на сторонние темы.
- Здоровье (Сила): символизирует хорошую физическую выносливость.
Дева
- Любовь (Император перевёрнутая): указывает на день, когда лучше уступить партнёру в мелком споре.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает похвалу от начальства за командную работу.
- Здоровье (Умеренность): говорит о необходимости соблюдать питьевой режим.
Весы
- Любовь (Шестёрка Мечей): символизирует ощущение спокойствия и стабильности в отношениях.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): обещает, что жёсткий разговор с клиентом закончится вашей победой.
- Здоровье (Справедливость): указывает, что за легкомысленное отношение к самочувствию вам придётся в скором времени расплатиться.
Скорпион
- Любовь (Маг перевёрнутая): предрекает неловкость, когда вы попытаетесь применить манипуляцию на партнёре, и она не сработает.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): говорит о желании взять отгул и немного выдохнуть.
- Здоровье (Башня): символизирует риск споткнуться на ровном месте.
Стрелец
- Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): указывает на лёгкое недопонимание со второй половинкой.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает, что ваше хорошее настроение заразит позитивом весь отдел.
- Здоровье (Колесница): говорит о неожиданном приливе сил.
Козерог
- Любовь (Отшельник): символизирует желание провести вечер за книгой, а не за разговорами с партнёром.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): предрекает облегчение в рабочих делах и снятие лишней ответственности.
- Здоровье (Жрица): указывает, что вам пора нормализовать режим сна.
Водолей
- Любовь (Повешенный): говорит о моменте, когда лучше замереть и не дёргаться — отношения сами наладятся.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): обещает день, когда можно ничего не делать и вам за это ничего не будет.
- Здоровье (Солнце перевёрнутая): символизирует лёгкую усталость к вечеру. Не планируйте активностей.
Рыбы
- Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): предрекает отмену вечеринки или встречи с друзьями. Побудьте только вдвоём с партнёром.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей перевёрнутая): указывает на потерю фокуса. Не беритесь за новое, пока не доделаете старое.
- Здоровье (Смерть): говорит, что затяжная простуда наконец отступит.