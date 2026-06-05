Любовные планы Раков пойдут наперекосяк, а манипуляции Скорпионов перестанут работать: таро-расклад на пятницу, 5 июня

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Раки расстроятся из-за срыва вечерних планов со второй половинкой, а Скорпионы ощутят неловкость из-за того, что их манипуляции станут слишком очевидными для окружающих.«Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 5 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Девятка Мечей): символизирует ночные переживания о том, что партнёр охладел, но это лишь плод вашей фантазии. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): обещает, что утренняя суета принесёт неожиданные плоды к обеду. Здоровье (Тройка Мечей): указывает на головную боль от долгого сидения за монитором.

Телец

Любовь (Королева Кубков перевёрнутая): предрекает день, когда вам будет трудно подобрать нужные слова для партнёра. Профессиональная сфера (Король Пентаклей перевёрнутая): говорит о финансовой нестабильности. Не планируйте крупных трат. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Близнецы

Любовь (Восьмёрка Пентаклей): указывает на необходимость работать над отношениями как над важным проектом. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): обещает, что вашу позицию поддержит неожиданный союзник. Здоровье (Луна): говорит о странной тяге к сладкому. Возможно, вам не хватает каких-либо витаминов.

Рак

Любовь (Колесница перевёрнутая): символизирует день, когда ваши планы на вечер с партнёром пойдут наперекосяк. Профессиональная сфера (Паж Кубков): предрекает творческое задание, которое покажется нелепым, но результат удивит. Здоровье (Звезда): указывает на успешное восстановление после бессонной ночи.

Лев

Любовь (Пятёрка Пентаклей): говорит о временном чувстве, что партнёр вас не понимает. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): обещает гармонию в команде и приятные разговоры на сторонние темы. Здоровье (Сила): символизирует хорошую физическую выносливость.

Дева

Любовь (Император перевёрнутая): указывает на день, когда лучше уступить партнёру в мелком споре. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): предрекает похвалу от начальства за командную работу. Здоровье (Умеренность): говорит о необходимости соблюдать питьевой режим.

Весы

Любовь (Шестёрка Мечей): символизирует ощущение спокойствия и стабильности в отношениях. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): обещает, что жёсткий разговор с клиентом закончится вашей победой. Здоровье (Справедливость): указывает, что за легкомысленное отношение к самочувствию вам придётся в скором времени расплатиться.

Скорпион

Любовь (Маг перевёрнутая): предрекает неловкость, когда вы попытаетесь применить манипуляцию на партнёре, и она не сработает. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): говорит о желании взять отгул и немного выдохнуть. Здоровье (Башня): символизирует риск споткнуться на ровном месте.

Стрелец

Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): указывает на лёгкое недопонимание со второй половинкой. Профессиональная сфера (Король Жезлов): обещает, что ваше хорошее настроение заразит позитивом весь отдел. Здоровье (Колесница): говорит о неожиданном приливе сил.

Козерог

Любовь (Отшельник): символизирует желание провести вечер за книгой, а не за разговорами с партнёром. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): предрекает облегчение в рабочих делах и снятие лишней ответственности. Здоровье (Жрица): указывает, что вам пора нормализовать режим сна.

Водолей

Любовь (Повешенный): говорит о моменте, когда лучше замереть и не дёргаться — отношения сами наладятся. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): обещает день, когда можно ничего не делать и вам за это ничего не будет. Здоровье (Солнце перевёрнутая): символизирует лёгкую усталость к вечеру. Не планируйте активностей.

Рыбы