Тамара Глоба рассказала, кто в июне не сможет скрыться от любви и денег

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Июнь окажется для Близнецов особенно благоприятным в финансовых и любовных делах. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

Месяц подходит для удачных сделок, торговли и инвестиций — можно продавать, покупать и вкладываться как в крупные, так и в небольшие проекты. Астролог отмечает, что хорошее время наступает и для приобретения недвижимости.

Многие процессы в этот период будут взаимосвязаны и начнут усиливать друг друга. Дел станет больше — и рабочих, и семейных. Может показаться, что вы берёте на себя чужие заботы, но такая нагрузка окажется естественной и посильной.

Во второй половине месяца появятся новые возможности для общения: вероятны встречи, знакомства и светская активность. Не исключена и влюблённость, которая принесёт вдохновение и творческий подъём.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.