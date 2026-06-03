14:50

Не ешь жирную пищу и не ищи работу: приметы на 4 июня

  1. Зодиак
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В народном календаре 4 июня — это Васильковый день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 4 июня:

  1. купаться в открытых водоёмах и ходить около них — вы притянете к себе беду;
  2. есть тяжелую и жирную пищу, пить алкоголь — вы спугнете своё благосостояние;
  3. работать в поле и огороде — культуры не взойдут;
  4. много трудиться — вы потеряете своё здоровье;
  5. искать работу — она не принесёт денег и удовольствия.

Народные приметы на 4 июня:

  1. сильный туман — к хорошему урожаю осенью;
  2. во время дождя сильный ветер — к хорошей погоде;
  3. птицы громко поют — установится хорошая погода;
  4. ночью соловей запел — к солнечному дню;
  5. чёрные круги вокруг звёзд — к сильному ненастью;
  6. зелёная трава легла на землю — к сильному дождю;
  7. утром много росы — урожая не будет;
  8. жара — к холодному началу зимы;
  9. дождь — начало зимы будет снежным.
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