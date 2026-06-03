Не ешь жирную пищу и не ищи работу: приметы на 4 июня

В народном календаре 4 июня — это Васильковый день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 4 июня:
- купаться в открытых водоёмах и ходить около них — вы притянете к себе беду;
- есть тяжелую и жирную пищу, пить алкоголь — вы спугнете своё благосостояние;
- работать в поле и огороде — культуры не взойдут;
- много трудиться — вы потеряете своё здоровье;
- искать работу — она не принесёт денег и удовольствия.
Народные приметы на 4 июня:
- сильный туман — к хорошему урожаю осенью;
- во время дождя сильный ветер — к хорошей погоде;
- птицы громко поют — установится хорошая погода;
- ночью соловей запел — к солнечному дню;
- чёрные круги вокруг звёзд — к сильному ненастью;
- зелёная трава легла на землю — к сильному дождю;
- утром много росы — урожая не будет;
- жара — к холодному началу зимы;
- дождь — начало зимы будет снежным.