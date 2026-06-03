Львы вернутся к бывшему, а Водолеев подведёт здоровье: таро-расклад на среду, 3 июня

Львы вспомнят о человеке из прошлого, а Водолеям стоит последить за самочувствием — оно может сильно подвести. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 3 июня, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Королева Пентаклей): символизирует заботы о бытовой стороне отношений. Возможно, придётся решать квартирный вопрос.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): предрекает сожаление о сорванном дедлайне, хотя всё ещё можно исправить.
- Здоровье (Смерть): указывает на завершение затяжного периода слабости.
Телец
- Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): обещает день, когда лучше провести вечер вдвоём, а не в шумной компании.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): говорит о сплетнях за спиной. Не опускайтесь до такого же уровня.
- Здоровье (Колесница перевёрнутая): символизирует день, когда лучше не садиться за руль уставшим.
Близнецы
- Любовь (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свои границы перед партнёром.
- Профессиональная сфера (Туз Кубков): предрекает новый проект, который вы полюбите с первого взгляда.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит о том, что вскоре вы поймёте причину физического недомогания.
Рак
- Любовь (Девятка Мечей): символизирует беспокойство по поводу отношений на пустом месте.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей перевёрнутый): обещает задержку зарплаты или мелкие финансовые трудности.
- Здоровье (Маг): указывает на способность восстановиться за 15 минут тишины.
Лев
- Любовь (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): предрекает возвращение к старым чувствам и даже возвращение к бывшему.
- Профессиональная сфера (Королева Кубков перевёрнутая): говорит об эмоциональной нестабильности на работе. Держите себя в руках.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Дева
- Любовь (Колесо Фортуны перевёрнутая): указывает на временные трудности в отношениях.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): обещает срочную командировку или внезапный выезд на объект.
- Здоровье (Звезда): говорит о восстановлении после бессонной ночи.
Весы
- Любовь (Императрица перевёрнутая): символизирует забытый день рождения или годовщину.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): предрекает прозрение — вы поймёте, как решить давнюю проблему.
- Здоровье (Умеренность перевёрнутая): указывает на желание съесть что-то вредное.
Скорпион
- Любовь (Двойка Жезлов): обещает совместное планирование будущего.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о разочаровании в проекте, в который вы вложили душу.
- Здоровье (Сила): символизирует хорошую физическую выносливость.
Стрелец
- Любовь (Башня перевёрнутая): предрекает избегание крупной ссоры.
- Профессиональная сфера (Паж Жезлов): указывает на неожиданную идею, которая принесёт успех в будущем.
- Здоровье (Справедливость): говорит о необходимости привнести в свой образ жизни гармонию.
Козерог
- Любовь (Шестёрка Мечей): символизирует спокойный, размеренный день в отношениях без потрясений.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): обещает облегчение: вы сдадите то, что мучило две недели.
- Здоровье (Жрица): указывает на интуитивное понимание, что вам пора к врачу.
Водолей
- Любовь (Повешенный): предрекает ситуацию, когда лучше ничего не делать. Отношения сами придут к нужному решению.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): говорит об упущенной возможности.
- Здоровье (Башня): символизирует резкое обострение хронического заболевания или риск системного воспаления организма.
Рыбы
- Любовь (Маг перевёрнутая): указывает на неискренность партнёра.
- Профессиональная сфера (Король Кубков): обещает поддержку от старшего коллеги, который встанет на вашу сторону.
- Здоровье (Колесница): говорит о приливе сил ровно в тот момент, когда вы соберётесь лечь спать.