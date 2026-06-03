Львы вернутся к бывшему, а Водолеев подведёт здоровье: таро-расклад на среду, 3 июня

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Львы вспомнят о человеке из прошлого, а Водолеям стоит последить за самочувствием — оно может сильно подвести. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 3 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Королева Пентаклей): символизирует заботы о бытовой стороне отношений. Возможно, придётся решать квартирный вопрос. Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): предрекает сожаление о сорванном дедлайне, хотя всё ещё можно исправить. Здоровье (Смерть): указывает на завершение затяжного периода слабости.

Телец

Любовь (Тройка Кубков перевёрнутая): обещает день, когда лучше провести вечер вдвоём, а не в шумной компании. Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): говорит о сплетнях за спиной. Не опускайтесь до такого же уровня. Здоровье (Колесница перевёрнутая): символизирует день, когда лучше не садиться за руль уставшим.

Близнецы

Любовь (Семёрка Жезлов): указывает на необходимость отстаивать свои границы перед партнёром. Профессиональная сфера (Туз Кубков): предрекает новый проект, который вы полюбите с первого взгляда. Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит о том, что вскоре вы поймёте причину физического недомогания.

Рак

Любовь (Девятка Мечей): символизирует беспокойство по поводу отношений на пустом месте. Профессиональная сфера (Король Пентаклей перевёрнутый): обещает задержку зарплаты или мелкие финансовые трудности. Здоровье (Маг): указывает на способность восстановиться за 15 минут тишины.

Лев

Любовь (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): предрекает возвращение к старым чувствам и даже возвращение к бывшему. Профессиональная сфера (Королева Кубков перевёрнутая): говорит об эмоциональной нестабильности на работе. Держите себя в руках. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Дева

Любовь (Колесо Фортуны перевёрнутая): указывает на временные трудности в отношениях. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): обещает срочную командировку или внезапный выезд на объект. Здоровье (Звезда): говорит о восстановлении после бессонной ночи.

Весы

Любовь (Императрица перевёрнутая): символизирует забытый день рождения или годовщину. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): предрекает прозрение — вы поймёте, как решить давнюю проблему. Здоровье (Умеренность перевёрнутая): указывает на желание съесть что-то вредное.

Скорпион

Любовь (Двойка Жезлов): обещает совместное планирование будущего. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о разочаровании в проекте, в который вы вложили душу. Здоровье (Сила): символизирует хорошую физическую выносливость.

Стрелец

Любовь (Башня перевёрнутая): предрекает избегание крупной ссоры. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): указывает на неожиданную идею, которая принесёт успех в будущем. Здоровье (Справедливость): говорит о необходимости привнести в свой образ жизни гармонию.

Козерог

Любовь (Шестёрка Мечей): символизирует спокойный, размеренный день в отношениях без потрясений. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов перевёрнутая): обещает облегчение: вы сдадите то, что мучило две недели. Здоровье (Жрица): указывает на интуитивное понимание, что вам пора к врачу.

Водолей

Любовь (Повешенный): предрекает ситуацию, когда лучше ничего не делать. Отношения сами придут к нужному решению. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): говорит об упущенной возможности. Здоровье (Башня): символизирует резкое обострение хронического заболевания или риск системного воспаления организма.

Рыбы