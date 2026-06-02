Не носи чёрное и постарайся, чтобы мина не была кислой: приметы на 3 июня

Еленин день открывал для крестьян важное время наблюдений за льном, погодой и будущим урожаем. Отмечали его 3 июня, когда церковь вспоминает равноапостольных Константина и Елену. Рассказываем, какие запреты и приметы связывали с этой датой.
Что нельзя делать 3 июня:
- заниматься уборкой — считалось, что так можно притянуть в дом беды;
- вытирать пыль — по примете, после этого в жизни начнётся чёрная полоса;
- надевать тёмные и чёрные вещи — к ссоре с близкими;
- поднимать чужие серёжки — вместе с находкой можно забрать на себя сглаз или порчу;
- грустить и печалиться — плохое настроение может задержаться надолго.
Народные приметы на 3 июня:
- слегка тёплая погода — к ненастью;
- звёзды сильно мерцают — к ухудшению погоды;
- с самого утра душно — день будет хмурым;
- радуга появилась на западе — к дождю;
- кукушка кукует — к солнечной погоде;
- круг вокруг луны — к пасмурному дню;
- туман над лесом — к большому урожаю грибов;
- дождь с грозой — к дождливой и ветреной осени.