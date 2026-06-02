10:41

Не носи чёрное и постарайся, чтобы мина не была кислой: приметы на 3 июня

  1. Зодиак
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Еленин день открывал для крестьян важное время наблюдений за льном, погодой и будущим урожаем. Отмечали его 3 июня, когда церковь вспоминает равноапостольных Константина и Елену. Рассказываем, какие запреты и приметы связывали с этой датой.

Что нельзя делать 3 июня:

  1. заниматься уборкой — считалось, что так можно притянуть в дом беды;
  2. вытирать пыль — по примете, после этого в жизни начнётся чёрная полоса;
  3. надевать тёмные и чёрные вещи — к ссоре с близкими;
  4. поднимать чужие серёжки — вместе с находкой можно забрать на себя сглаз или порчу;
  5. грустить и печалиться — плохое настроение может задержаться надолго.

Народные приметы на 3 июня:

  1. слегка тёплая погода — к ненастью;
  2. звёзды сильно мерцают — к ухудшению погоды;
  3. с самого утра душно — день будет хмурым;
  4. радуга появилась на западе — к дождю;
  5. кукушка кукует — к солнечной погоде;
  6. круг вокруг луны — к пасмурному дню;
  7. туман над лесом — к большому урожаю грибов;
  8. дождь с грозой — к дождливой и ветреной осени.
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