Весов ждёт судьбоносное знакомство, а Стрельцы почувствуют боль утраты: таро-расклад на понедельник, 1 июня

Весы неожиданно повстречают человека, который изменит их представления об отношениях, а Стрельцы должны будут отпустить прошлое. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 1 июня, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Королева Кубков перевёрнутая): символизирует эмоциональную закрытость: вам будет трудно выразить свои чувства словами.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предрекает конфликт, в котором лучше не участвовать, даже если вас провоцируют.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Телец
- Любовь (Паж Кубков): указывает на приятное известие от партнёра, которое поднимет настроение.
- Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): говорит о задержке в делах.
- Здоровье (Луна): символизирует беспокойный сон.
Близнецы
- Любовь (Восьмёрка Жезлов): обещает стремительное развитие событий. То, что вы ждали месяц, случится за один день.
- Профессиональная сфера (Королева Жезлов): предрекает день, когда вашу инициативу заметит и оценит начальство.
- Здоровье (Звезда): указывает на восстановление после бурных выходных.
Рак
- Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о примирении после мелкой ссоры.
- Профессиональная сфера (Тройка Мечей): символизирует неприятную новость от коллеги, которая на деле окажется ложной тревогой.
- Здоровье (Сила): хорошее самочувствие.
Лев
- Любовь (Иерофант): указывает на разговор о совместных планах на лето или отпуск.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает монотонную работу, которая потребует терпения.
- Здоровье (Маг): говорит о способности быстро восстанавливаться после стрессов.
Дева
- Любовь (Тройка Кубков): символизирует весёлый вечер в компании друзей, где партнёр будет особенно нежен.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает, что результаты вашего труда появятся не сразу, наберитесь терпения.
- Здоровье (Умеренность): указывает на необходимость выпить стакан воды сразу после пробуждения.
Весы
- Любовь (Колесо Фортуны): предрекает случайную встречу, которая может изменить ваше представление об отношениях.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутая): говорит о грубости со стороны клиента, важно сохранять спокойствие.
- Здоровье (Справедливость): символизирует день, когда организм потребует от вас расплаты за выходные, где было много жирной пищи и недосып.
Скорпион
- Любовь (Двойка Кубков): обещает взаимопонимание и гармонию с партнёром.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): указывает на обучение или стажировку, которая откроет новые перспективы.
- Здоровье (Башня): предрекает риск ушиба или мелкой травмы.
Стрелец
- Любовь (Смерть): говорит о неизбежных переменах: то, что уходит, освобождает место для нового.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): символизирует стабильность и надёжность в работе.
- Здоровье (Колесница): указывает, что сейчас занятия спортом пойдут вам во благо.
Козерог
- Любовь (Шестёрка Кубков): указывает на тёплые воспоминания, которые вы оба прокрутите за ужином.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает сильную загруженность, попросите о помощи коллег.
- Здоровье (Жрица): говорит о важности прислушаться к интуиции. Организм сам подскажет, что ему нужно.
Водолей
- Любовь (Шут): символизирует спонтанное решение. Например, вы купите билеты в кино или сходите в кафе без повода.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): обещает день, когда лучше не отвечать на звонки и доделать отчёт в тишине.
- Здоровье (Солнце перевёрнутая): указывает на появление лёгкой усталости к вечеру.
Рыбы
- Любовь (Маг): предрекает вашу способность очаровать партнёра одним сообщением или жестом.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): говорит о желании сменить направление в работе.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): символизирует день, когда лучше снизить физическую нагрузку и больше отдыхать.