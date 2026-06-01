Весов ждёт судьбоносное знакомство, а Стрельцы почувствуют боль утраты: таро-расклад на понедельник, 1 июня

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Весы неожиданно повстречают человека, который изменит их представления об отношениях, а Стрельцы должны будут отпустить прошлое. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 1 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Королева Кубков перевёрнутая): символизирует эмоциональную закрытость: вам будет трудно выразить свои чувства словами. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): предрекает конфликт, в котором лучше не участвовать, даже если вас провоцируют. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Телец

Любовь (Паж Кубков): указывает на приятное известие от партнёра, которое поднимет настроение. Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): говорит о задержке в делах. Здоровье (Луна): символизирует беспокойный сон.

Близнецы

Любовь (Восьмёрка Жезлов): обещает стремительное развитие событий. То, что вы ждали месяц, случится за один день. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): предрекает день, когда вашу инициативу заметит и оценит начальство. Здоровье (Звезда): указывает на восстановление после бурных выходных.

Рак

Любовь (Пятёрка Кубков перевёрнутая): говорит о примирении после мелкой ссоры. Профессиональная сфера (Тройка Мечей): символизирует неприятную новость от коллеги, которая на деле окажется ложной тревогой. Здоровье (Сила): хорошее самочувствие.

Лев

Любовь (Иерофант): указывает на разговор о совместных планах на лето или отпуск. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает монотонную работу, которая потребует терпения. Здоровье (Маг): говорит о способности быстро восстанавливаться после стрессов.

Дева

Любовь (Тройка Кубков): символизирует весёлый вечер в компании друзей, где партнёр будет особенно нежен. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает, что результаты вашего труда появятся не сразу, наберитесь терпения. Здоровье (Умеренность): указывает на необходимость выпить стакан воды сразу после пробуждения.

Весы

Любовь (Колесо Фортуны): предрекает случайную встречу, которая может изменить ваше представление об отношениях. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей перевёрнутая): говорит о грубости со стороны клиента, важно сохранять спокойствие. Здоровье (Справедливость): символизирует день, когда организм потребует от вас расплаты за выходные, где было много жирной пищи и недосып.

Скорпион

Любовь (Двойка Кубков): обещает взаимопонимание и гармонию с партнёром. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): указывает на обучение или стажировку, которая откроет новые перспективы. Здоровье (Башня): предрекает риск ушиба или мелкой травмы.

Стрелец

Любовь (Смерть): говорит о неизбежных переменах: то, что уходит, освобождает место для нового. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): символизирует стабильность и надёжность в работе. Здоровье (Колесница): указывает, что сейчас занятия спортом пойдут вам во благо.

Козерог

Любовь (Шестёрка Кубков): указывает на тёплые воспоминания, которые вы оба прокрутите за ужином. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает сильную загруженность, попросите о помощи коллег. Здоровье (Жрица): говорит о важности прислушаться к интуиции. Организм сам подскажет, что ему нужно.

Водолей

Любовь (Шут): символизирует спонтанное решение. Например, вы купите билеты в кино или сходите в кафе без повода. Профессиональная сфера (Четвёрка Мечей): обещает день, когда лучше не отвечать на звонки и доделать отчёт в тишине. Здоровье (Солнце перевёрнутая): указывает на появление лёгкой усталости к вечеру.

Рыбы