10:50

Берегись свирепствующих пчёл и не берись за выпечку: приметы на 2 июня

  1. Зодиак
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2 июня православная церковь вспоминает святого благоверного князя Довмонта Псковского, крещённого под именем Тимофей. В народе этот день знали как Тимофея Грядочника. Рассказываем, какие приметы и запреты дошли до наших дней.

Что нельзя делать 2 июня:

  1. оставлять детей с чужими людьми — считалось, что малыши в этот день особенно уязвимы, поэтому их старались брать с собой;
  2. отдавать детские вещи — по поверью, это могло плохо сказаться на судьбе ребёнка;
  3. тратить деньги и делать дорогие покупки — такие приобретения, как верили, не принесут радости;
  4. продолжать путь, если дорогу перебежала рыжая кошка, — её считали предвестницей финансовых трудностей;
  5. замешивать тесто и печь пироги — это, по примете, могло притянуть долгую болезнь;
  6. ругаться и ссориться — конфликт в этот день сулил неприятности;
  7. стричь волосы и ногти — к ухудшению самочувствия.

Народные приметы на 2 июня:

  1. пчёлы жалят сильнее обычного — к дождю;
  2. кроты выползают из нор — к ливню;
  3. солнце на закате садится в тучу — к ненастью;
  4. душная погода — к осадкам;
  5. облака плывут медленно и высоко — к ясной погоде;
  6. солнечный день — к богатому урожаю;
  7. лягушки громко квакают — к хорошему урожаю огурцов;
  8. вечером выпала роса — к погожему дню;
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