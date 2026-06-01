Берегись свирепствующих пчёл и не берись за выпечку: приметы на 2 июня

2 июня православная церковь вспоминает святого благоверного князя Довмонта Псковского, крещённого под именем Тимофей. В народе этот день знали как Тимофея Грядочника. Рассказываем, какие приметы и запреты дошли до наших дней.
Что нельзя делать 2 июня:
- оставлять детей с чужими людьми — считалось, что малыши в этот день особенно уязвимы, поэтому их старались брать с собой;
- отдавать детские вещи — по поверью, это могло плохо сказаться на судьбе ребёнка;
- тратить деньги и делать дорогие покупки — такие приобретения, как верили, не принесут радости;
- продолжать путь, если дорогу перебежала рыжая кошка, — её считали предвестницей финансовых трудностей;
- замешивать тесто и печь пироги — это, по примете, могло притянуть долгую болезнь;
- ругаться и ссориться — конфликт в этот день сулил неприятности;
- стричь волосы и ногти — к ухудшению самочувствия.
Народные приметы на 2 июня:
- пчёлы жалят сильнее обычного — к дождю;
- кроты выползают из нор — к ливню;
- солнце на закате садится в тучу — к ненастью;
- душная погода — к осадкам;
- облака плывут медленно и высоко — к ясной погоде;
- солнечный день — к богатому урожаю;
- лягушки громко квакают — к хорошему урожаю огурцов;
- вечером выпала роса — к погожему дню;