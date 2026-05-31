13:02

Не срезай цветы и встречай лето в обновках: приметы на 1 июня

  1. Зодиак
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1 июня в народном календаре — Иван Долгий. С этого дня лето полностью вступала в свои права: тепло закреплялось, зелень набирала силу, а работы в поле становились ежедневными. Для крестьян начинался долгий сезон ухода за посевами, от которого зависел будущий урожай. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 1 июня:

  1. встречать лето в старой одежде — к потере удачи;
  2. бездельничать и лениться — к безденежью;
  3. грустить и вспоминать плохое — считалось, что в таком настроении пройдёт весь сезон;
  4. срезать цветы, ломать ветки и стричь волосы — к плохому урожаю;
  5. жаловаться на погоду — по поверью, после этого она станет ещё хуже;
  6. оставлять маленького ребёнка одного в комнате — считалось, что его могут потревожить злые духи.

Народные приметы на 1 июня:

  1. холодный день — ещё 40 дней тепла не жди;
  2. утром нет росы — к дождю;
  3. ясный восход — рожь хорошо уродится;
  4. дождь — к хорошему льну;
  5. много шишек на елях — огурцы дадут богатый урожай;
  6. туман рассеялся до восхода — к осадкам.
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