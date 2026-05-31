Не срезай цветы и встречай лето в обновках: приметы на 1 июня

1 июня в народном календаре — Иван Долгий. С этого дня лето полностью вступала в свои права: тепло закреплялось, зелень набирала силу, а работы в поле становились ежедневными. Для крестьян начинался долгий сезон ухода за посевами, от которого зависел будущий урожай. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 1 июня:
- встречать лето в старой одежде — к потере удачи;
- бездельничать и лениться — к безденежью;
- грустить и вспоминать плохое — считалось, что в таком настроении пройдёт весь сезон;
- срезать цветы, ломать ветки и стричь волосы — к плохому урожаю;
- жаловаться на погоду — по поверью, после этого она станет ещё хуже;
- оставлять маленького ребёнка одного в комнате — считалось, что его могут потревожить злые духи.
Народные приметы на 1 июня:
- холодный день — ещё 40 дней тепла не жди;
- утром нет росы — к дождю;
- ясный восход — рожь хорошо уродится;
- дождь — к хорошему льну;
- много шишек на елях — огурцы дадут богатый урожай;
- туман рассеялся до восхода — к осадкам.