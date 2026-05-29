Скорпион прислушается к голосу в трубке, Весы найдут прозрение в случайном кадре: гороскоп на выходные

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Астрологи обещают насыщенные выходные: одним звёзды советуют больше двигаться, другим — заняться творчеством или семейными вопросами. Выберите свой знак и узнайте, на чём стоит сосредоточиться.

Овен

История любит делать круги, и на этой неделе вы заметите, как старая ситуация повторяется с новыми лицами. Не стоит злиться на дежавю — возможно, вселенная просто даёт дубль, чтобы вы выбрали другую интонацию в похожей реплике. Присмотритесь, где можно свернуть не туда, берегите себя от ошибок прошлого, и ритм обязательно сменится.

Телец

Любовь на расстоянии заговорит с вами голосом из трубки или буквами на экране. Тёплое чувство не требует постоянного присутствия рядом, иногда оно разгорается ярче именно от недостатка касаний. Ответьте на сообщение, которое давно откладывали, — возможно, именно с него начнётся новый этап общения.

Близнецы

Копеечка сама прыгнет в кошелёк из неожиданного источника. Это может быть мелкий заказ, возврат за бутылки, подработка на пару часов. Сумма не спасет мир, зато её хватит на удовольствие, которое вы давно считали слишком несерьёзным для бюджета. Позвольте себе эту радость без оправданий.

Рак

Одиночество в эти выходные раскроется как редкая драгоценность. Просто представьте: тихий вечер без планов, когда никто не дёргает, а вы просто сидите с чашкой чая у окна. Такой отдых перезагружает лучше шумной компании и оставляет после себя приятное чувство наполненности.

Лев

Мероприятие, на которое вы рассчитывали, может сорваться из-за погоды или чужой рассеянности. Сначала будет досадно: вы уже успели прожить этот вечер в голове. К ночи освобождённое время начнёт казаться странной поблажкой судьбы. Возможно, именно дома, за кухонным столом, случится разговор, ради которого день и свернул с прежнего пути.

Дева