Скорпион прислушается к голосу в трубке, Весы найдут прозрение в случайном кадре: гороскоп на выходные

Астрологи обещают насыщенные выходные: одним звёзды советуют больше двигаться, другим — заняться творчеством или семейными вопросами. Выберите свой знак и узнайте, на чём стоит сосредоточиться.
Овен
История любит делать круги, и на этой неделе вы заметите, как старая ситуация повторяется с новыми лицами. Не стоит злиться на дежавю — возможно, вселенная просто даёт дубль, чтобы вы выбрали другую интонацию в похожей реплике. Присмотритесь, где можно свернуть не туда, берегите себя от ошибок прошлого, и ритм обязательно сменится.
Телец
Любовь на расстоянии заговорит с вами голосом из трубки или буквами на экране. Тёплое чувство не требует постоянного присутствия рядом, иногда оно разгорается ярче именно от недостатка касаний. Ответьте на сообщение, которое давно откладывали, — возможно, именно с него начнётся новый этап общения.
Близнецы
Копеечка сама прыгнет в кошелёк из неожиданного источника. Это может быть мелкий заказ, возврат за бутылки, подработка на пару часов. Сумма не спасет мир, зато её хватит на удовольствие, которое вы давно считали слишком несерьёзным для бюджета. Позвольте себе эту радость без оправданий.
Рак
Одиночество в эти выходные раскроется как редкая драгоценность. Просто представьте: тихий вечер без планов, когда никто не дёргает, а вы просто сидите с чашкой чая у окна. Такой отдых перезагружает лучше шумной компании и оставляет после себя приятное чувство наполненности.
Лев
Мероприятие, на которое вы рассчитывали, может сорваться из-за погоды или чужой рассеянности. Сначала будет досадно: вы уже успели прожить этот вечер в голове. К ночи освобождённое время начнёт казаться странной поблажкой судьбы. Возможно, именно дома, за кухонным столом, случится разговор, ради которого день и свернул с прежнего пути.
Дева
Стоматолог подождёт ещё немного? Но внутренний зуд (и не только в зубах) говорит, что пора. Визит к врачу сейчас займёт полчаса, а оттягивание растянется в недели тревоги. Запишитесь и выдохните: облегчение придёт уже в тот момент, когда дата появится в календаре.
Весы
В выходные вы можете включить фильм почти случайно, без надежды на большое впечатление. К финалу окажется, что история задела место, до которого давно не доходили собственные мысли. Дайте себе пару минут тишины после титров. Некоторые ответы приходят именно так, без предупреждения.
Скорпион
Телефон может зазвонить в момент, когда меньше всего хочется разговаривать. Всё равно ответьте: за обычными словами вдруг проступит смысл, до которого вы сами ещё не добрались. Разговор быстро закончится, но после него станет понятнее, какой шаг вы уже готовы сделать.
Стрелец
Деньги утекут на незапланированную поломку или штраф, о котором вы забыли. Не корите себя за отсутствие подушки безопасности — такие траты случаются у всех. Главное, что они не оставят вас голодным, просто придётся повременить с покупками для души.
Козерог
В магазине рука сама потянется к тарелке с необычным рисунком или яркой кастрюле. Пусть это будет маленькое безрассудство, ведь новая посуда потом каждый день будет радовать глаз на завтраке. Кухонная утварь, выбранная с душой, лечит не хуже антидепрессантов.
Водолей
Соседи могут внезапно напомнить о себе музыкой за стеной или громким разговором в ночи. Не отвечайте им стуком по батарее: чужой шум и без вас найдёт, чем закончиться. Наденьте наушники, прикройте дверь плотнее и сохраните себе вечер. Разве каждая чужая буря обязана становиться вашей?
Рыбы
Приготовьте жильё к лету: вымойте окна, переберите балкон, достаньте вентилятор из чулана. Эти хлопоты пахнут пылью и надеждой на тёплые вечера. Когда солнце припечёт по-настоящему, вы скажете себе спасибо за то, что не поленились сейчас.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.