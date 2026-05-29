Тельцы затаят обиду на партнёра, а Близнецы погрузятся в романтику: таро-расклад на пятницу, 29 мая - Новости Калининграда
Тельцы затаят обиду на партнёра, а Близнецы погрузятся в романтику: таро-расклад на пятницу, 29 мая
10:52
Автор:
10:52

Тельцы затаят обиду на партнёра, а Близнецы погрузятся в романтику: таро-расклад на пятницу, 29 мая

  1. Зодиак
Автор:
Тельцы затаят обиду на партнёра, а Близнецы погрузятся в романтику: таро-расклад на пятницу, 29 мая - Новости Калининграда

Тельцы будут скрывать свою обиду на вторую половинку, а Близнецы ощутят взаимный романтический интерес и притяжение. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 29 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Тройка Жезлов): говорит о желании выйти за привычные рамки отношений или ожидании перемен в них.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предрекает ощущение нехватки ресурсов.
  3. Здоровье (Суд): хорошее самочувствие.

Телец

  1. Любовь (Король Кубков перевёрнутая): символизирует скрытую обиду на партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): говорит о возможности почувствовать уверенность в своих решениях.
  3. Здоровье (Рыцарь Мечей): предрекает переутомление из-за высокого внутреннего напряжения.

Близнецы

  1. Любовь (Двойка Кубков): указывает на взаимный романтический интерес.
  2. Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): говорит об ощущении потери контроля над ситуацией.
  3. Здоровье (Шестёрка Кубков): символизирует восстановление через отдых и возвращение к привычному жизненному ритму.

Рак

  1. Любовь (Башня): предрекает резкий разговор, который выведет ваши отношения к переломному моменту.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о необходимости защищать свою позицию в коллективе.
  3. Здоровье (Умеренность): указывает на постепенное восстановление и поиск внутреннего баланса.

Лев

  1. Любовь (Сила перевёрнутая): символизирует эмоциональную усталость и потерю терпения.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): говорит о возможности, которая окажется важнее, чем покажется сначала.
  3. Здоровье (Десятка Жезлов): предрекает перегрузку и накопленное физическое напряжение.

Дева

  1. Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): символизирует недоговорённость, которую оба предпочитают не замечать.
  2. Профессиональная сфера (Маг): предрекает ситуацию, где многое будет зависеть от вашей инициативы.
  3. Здоровье (Семёрка Пентаклей): говорит о медленном восстановлении внутренних ресурсов и накопленной усталости.

Весы

  1. Любовь (Четвёрка Кубков): указывает на вашу усталость от повторяющегося сценария в отношениях.
  2. Профессиональная сфера (Суд): предрекает важный разговор или решение.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Скорпион

  1. Любовь (Восьмёрка Мечей): символизирует ощущение тупика, которое во многом создаётся страхом перемен.
  2. Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на необходимость действовать уверенно, даже если полной ясности нет.
  3. Здоровье (Туз Пентаклей): предрекает улучшение самочувствия через соблюдение режима.

Стрелец

  1. Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): говорит о нежелании снова возвращаться к старым историям и людям.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): указывает на накопившиеся обязательства, которые начинают раздражать.
  3. Здоровье (Умеренность): символизирует необходимость избегать сильных стрессов.

Козерог

  1. Любовь (Паж Жезлов): символизирует внезапный интерес к человеку, которого раньше вы не воспринимали всерьёз.
  2. Профессиональная сфера (Башня): говорит о неожиданном изменении договорённостей или планов.
  3. Здоровье (Король Кубков): указывает на необходимость снизить внутреннее напряжение, которое долго скрывалось за внешним спокойствием.

Водолей

  1. Любовь (Императрица): предрекает потребность в заботе, телесности и ощущении эмоциональной безопасности.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): говорит о раскрытии чужой хитрости.
  3. Здоровье (Двойка Пентаклей): указывает на нестабильный режим и нехватку баланса между нагрузкой и отдыхом.

Рыбы

  1. Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): символизирует красивые слова без готовности к реальным действиям.
  2. Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает резкое прояснение ситуации, которое сначала может показаться неприятным.
  3. Здоровье (Мир): хорошее самочувствие.
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