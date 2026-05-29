Тельцы затаят обиду на партнёра, а Близнецы погрузятся в романтику: таро-расклад на пятницу, 29 мая

Тельцы будут скрывать свою обиду на вторую половинку, а Близнецы ощутят взаимный романтический интерес и притяжение. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 29 мая, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Тройка Жезлов): говорит о желании выйти за привычные рамки отношений или ожидании перемен в них.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): предрекает ощущение нехватки ресурсов.
- Здоровье (Суд): хорошее самочувствие.
Телец
- Любовь (Король Кубков перевёрнутая): символизирует скрытую обиду на партнёра.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): говорит о возможности почувствовать уверенность в своих решениях.
- Здоровье (Рыцарь Мечей): предрекает переутомление из-за высокого внутреннего напряжения.
Близнецы
- Любовь (Двойка Кубков): указывает на взаимный романтический интерес.
- Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): говорит об ощущении потери контроля над ситуацией.
- Здоровье (Шестёрка Кубков): символизирует восстановление через отдых и возвращение к привычному жизненному ритму.
Рак
- Любовь (Башня): предрекает резкий разговор, который выведет ваши отношения к переломному моменту.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов): говорит о необходимости защищать свою позицию в коллективе.
- Здоровье (Умеренность): указывает на постепенное восстановление и поиск внутреннего баланса.
Лев
- Любовь (Сила перевёрнутая): символизирует эмоциональную усталость и потерю терпения.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): говорит о возможности, которая окажется важнее, чем покажется сначала.
- Здоровье (Десятка Жезлов): предрекает перегрузку и накопленное физическое напряжение.
Дева
- Любовь (Двойка Кубков перевёрнутая): символизирует недоговорённость, которую оба предпочитают не замечать.
- Профессиональная сфера (Маг): предрекает ситуацию, где многое будет зависеть от вашей инициативы.
- Здоровье (Семёрка Пентаклей): говорит о медленном восстановлении внутренних ресурсов и накопленной усталости.
Весы
- Любовь (Четвёрка Кубков): указывает на вашу усталость от повторяющегося сценария в отношениях.
- Профессиональная сфера (Суд): предрекает важный разговор или решение.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Восьмёрка Мечей): символизирует ощущение тупика, которое во многом создаётся страхом перемен.
- Профессиональная сфера (Король Жезлов): указывает на необходимость действовать уверенно, даже если полной ясности нет.
- Здоровье (Туз Пентаклей): предрекает улучшение самочувствия через соблюдение режима.
Стрелец
- Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): говорит о нежелании снова возвращаться к старым историям и людям.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): указывает на накопившиеся обязательства, которые начинают раздражать.
- Здоровье (Умеренность): символизирует необходимость избегать сильных стрессов.
Козерог
- Любовь (Паж Жезлов): символизирует внезапный интерес к человеку, которого раньше вы не воспринимали всерьёз.
- Профессиональная сфера (Башня): говорит о неожиданном изменении договорённостей или планов.
- Здоровье (Король Кубков): указывает на необходимость снизить внутреннее напряжение, которое долго скрывалось за внешним спокойствием.
Водолей
- Любовь (Императрица): предрекает потребность в заботе, телесности и ощущении эмоциональной безопасности.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): говорит о раскрытии чужой хитрости.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): указывает на нестабильный режим и нехватку баланса между нагрузкой и отдыхом.
Рыбы
- Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): символизирует красивые слова без готовности к реальным действиям.
- Профессиональная сфера (Туз Мечей): предрекает резкое прояснение ситуации, которое сначала может показаться неприятным.
- Здоровье (Мир): хорошее самочувствие.