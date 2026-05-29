09:34

Не тревожь пригревшуюся змею и воздержись от крепких напитков: приметы на 30 мая

  1. Зодиак
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30 мая православные верующие вспоминают преподобную Евфросинию Московскую — великую княгиню Евдокию, супругу Дмитрия Донского. В народном календаре этот день называют Евдокией Свистуньей. Рассказываем, какие приметы и запреты с ним связаны.

Что нельзя делать 30 мая:

  1. ходить в лес и тревожить змей — считалось, что в этот день они выползают греться на солнце и могут укусить;
  2. беременным носить алую одежду, есть яркие овощи и фрукты, а также прикасаться к предметам красного цвета — по поверью, это могло привести к преждевременным родам;
  3. отправляться в поездки и заводить новые знакомства — к неудаче или обману;
  4. есть каши и макароны — к денежным трудностям;
  5. пить алкоголь — считалось, что выпивший может попасть под влияние нечистой силы.

Народные приметы на 30 мая:

  1. дятел стучит в ясную погоду — скоро пойдёт сильный дождь;
  2. свиньи роют землю носом — к скорым осадкам;
  3. луна на восходе — к дождливому лету и плохому урожаю;
  4. ворон каркает над домом — к похолоданию;
  5. северный ветер — к холодному лету;
  6. сухая весна — к дождливому лету и ранней осени;
  7. холодная весна — к частому граду летом;
  8. цветут яблони, сирень и рябина — к хорошему клёву.
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