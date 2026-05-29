Не тревожь пригревшуюся змею и воздержись от крепких напитков: приметы на 30 мая

30 мая православные верующие вспоминают преподобную Евфросинию Московскую — великую княгиню Евдокию, супругу Дмитрия Донского. В народном календаре этот день называют Евдокией Свистуньей. Рассказываем, какие приметы и запреты с ним связаны.
Что нельзя делать 30 мая:
- ходить в лес и тревожить змей — считалось, что в этот день они выползают греться на солнце и могут укусить;
- беременным носить алую одежду, есть яркие овощи и фрукты, а также прикасаться к предметам красного цвета — по поверью, это могло привести к преждевременным родам;
- отправляться в поездки и заводить новые знакомства — к неудаче или обману;
- есть каши и макароны — к денежным трудностям;
- пить алкоголь — считалось, что выпивший может попасть под влияние нечистой силы.
Народные приметы на 30 мая:
- дятел стучит в ясную погоду — скоро пойдёт сильный дождь;
- свиньи роют землю носом — к скорым осадкам;
- луна на восходе — к дождливому лету и плохому урожаю;
- ворон каркает над домом — к похолоданию;
- северный ветер — к холодному лету;
- сухая весна — к дождливому лету и ранней осени;
- холодная весна — к частому граду летом;
- цветут яблони, сирень и рябина — к хорошему клёву.