Не зови свекровь на примерку свадебного платья и позволь телу отдохнуть от труда: приметы на 29 мая

29 мая в народном календаре — день Фёдора Житника. У наших предков эта дата считалась переходом от весны к лету. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 29 мая:
- спрашивать мнение матери жениха о подвенечном платье — считалось, что после этого свекровь и невестка могут поссориться;
- примерять свадебные кольца родственников — по поверью, такая пара будет жить во лжи;
- ругаться — к конфликтам на весь год;
- заниматься тяжёлой физической работой — к болезням.
Народные приметы на 29 мая:
- обильная роса — к хорошему урожаю;
- пчёлы активно летают — лето будет тёплым и плодородным;
- дождь — к грибному сезону;
- южный ветер — к жаркому лету;
- птицы летают низко — к дождю;
- ясная ночь — к хорошей погоде на следующий день.