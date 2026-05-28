13:48

Не зови свекровь на примерку свадебного платья и позволь телу отдохнуть от труда: приметы на 29 мая

  1. Зодиак
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29 мая в народном календаре — день Фёдора Житника. У наших предков эта дата считалась переходом от весны к лету. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 29 мая:

  1. спрашивать мнение матери жениха о подвенечном платье — считалось, что после этого свекровь и невестка могут поссориться; 
  2. примерять свадебные кольца родственников — по поверью, такая пара будет жить во лжи; 
  3. ругаться — к конфликтам на весь год;
  4. заниматься тяжёлой физической работой — к болезням.

Народные приметы на 29 мая:

  1. обильная роса — к хорошему урожаю;
  2. пчёлы активно летают — лето будет тёплым и плодородным;
  3. дождь — к грибному сезону;
  4. южный ветер — к жаркому лету;
  5. птицы летают низко — к дождю;
  6. ясная ночь — к хорошей погоде на следующий день.
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