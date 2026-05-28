Скорпионы примут спонтанное решение вместе с партнёром, а Девы почувствуют защиту: таро-расклад на четверг, 28 мая - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Скорпионы примут спонтанное решение вместе с партнёром, а Девы почувствуют защиту: таро-расклад на четверг, 28 мая
10:34
Автор:
10:34

Скорпионы примут спонтанное решение вместе с партнёром, а Девы почувствуют защиту: таро-расклад на четверг, 28 мая

  1. Зодиак
Автор:
Скорпионы примут спонтанное решение вместе с партнёром, а Девы почувствуют защиту: таро-расклад на четверг, 28 мая - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Скорпионы неожиданно сорвутся в путешествие вместе со второй половинкой, а за Дев вступится коллега. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 28 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): символизирует возвращение к старым чувствам — возможно, вы снова задумаетесь о том, кого оставили в прошлом.
  2. Профессиональная сфера (Королева Жезлов): обещает, что ваша инициатива сегодня будет услышана даже теми, кто обычно не обращает внимания.
  3. Здоровье (Луна): указывает на состояние, когда вам трудно проснуться, хотя вы рано легли.

Телец

  1. Любовь (Пятёрка Кубков): предрекает сожаление о том, что вы не сказали партнёру что-то важное вчера.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): говорит о моменте, когда вашу работу заметит человек, от которого вы этого не ждали.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Близнецы

  1. Любовь (Император перевёрнутая): символизирует день, когда лучше не настаивать на своём, иначе рискуете испортить отношения с партнёром.
  2. Профессиональная сфера (Девятка Мечей): указывает на страх перед звонком или встречей, которая на деле окажется пустяковой.
  3. Здоровье (Звезда): говорит о внезапном приливе сил к вечеру.

Рак

  1. Любовь (Шестёрка Мечей): предрекает переход отношений на новый уровень.
  2. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): обещает получение информации, которая заставит вас пересмотреть рабочие планы.
  3. Здоровье (Маг): указывает на способность восстановиться за 15 минут тишины, найдите это время.

Лев

  1. Любовь (Колесница): символизирует стремительное примирение после утренней ссоры. К вечеру вы оба не вспомните, о чём был конфликт.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): говорит о необходимости отвечать на письма мгновенно: задержки обойдутся слишком дорого.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Дева

  1. Любовь (Семёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на временное охлаждение чувств к партнёру.
  2. Профессиональная сфера (Король Кубков): предрекает поддержку от старшего коллеги, который встанет на вашу сторону в споре.
  3. Здоровье (Умеренность): символизирует день, когда один приём вредной пищи не навредит фигуре.

Весы

  1. Любовь (Тройка Кубков): говорит о вечере в компании друзей, где партнёр будет особенно внимателен к вам.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает завершение долгого проекта и похвалу от руководства.
  3. Здоровье (Башня): указывает на риск порезаться бумагой или другим острым предметом. Будьте осторожны.

Скорпион

  1. Любовь (Шут): символизирует спонтанное решение уехать за город вдвоём прямо сегодня.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): предрекает важный разговор, который решит проблему, мучившую неделями.
  3. Здоровье (Жрица): говорит об интуитивном понимании потребностей своего организма.

Стрелец

  1. Любовь (Правосудие перевёрнутая): указывает на несправедливое обвинение со стороны партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Королева Мечей): обещает день, когда лучше общаться письменно, чтобы зафиксировать доказательства.
  3. Здоровье (Смерть): символизирует конец аллергии или сезонной простуды.

Козерог

  1. Любовь (Двойка Пентаклей): говорит о необходимости распределить внимание между партнёром и работой.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает серьёзную ошибку из-за усталости.
  3. Здоровье (Справедливость): указывает на честность организма — если вы не выспались, он заставит вас это почувствовать.

Водолей

  1. Любовь (Иерофант): символизирует разговор о совместном бюджете или крупной покупке.
  2. Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): обещает сплетни за спиной, на которые лучше не реагировать.
  3. Здоровье (Колесница): говорит о приливе энергии.

Рыбы

  1. Любовь (Король Пентаклей): символизирует стабильные и надёжные отношения.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): указывает на множество карьерных возможностей, среди которых будет сложно выбрать лучший.
  3. Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает, что вы поймёте причины вашей постоянной слабости.
10 571
Хобби таро