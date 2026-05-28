Скорпионы примут спонтанное решение вместе с партнёром, а Девы почувствуют защиту: таро-расклад на четверг, 28 мая

Скорпионы неожиданно сорвутся в путешествие вместе со второй половинкой, а за Дев вступится коллега. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 28 мая, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Восьмёрка Кубков перевёрнутая): символизирует возвращение к старым чувствам — возможно, вы снова задумаетесь о том, кого оставили в прошлом.
- Профессиональная сфера (Королева Жезлов): обещает, что ваша инициатива сегодня будет услышана даже теми, кто обычно не обращает внимания.
- Здоровье (Луна): указывает на состояние, когда вам трудно проснуться, хотя вы рано легли.
Телец
- Любовь (Пятёрка Кубков): предрекает сожаление о том, что вы не сказали партнёру что-то важное вчера.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): говорит о моменте, когда вашу работу заметит человек, от которого вы этого не ждали.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Император перевёрнутая): символизирует день, когда лучше не настаивать на своём, иначе рискуете испортить отношения с партнёром.
- Профессиональная сфера (Девятка Мечей): указывает на страх перед звонком или встречей, которая на деле окажется пустяковой.
- Здоровье (Звезда): говорит о внезапном приливе сил к вечеру.
Рак
- Любовь (Шестёрка Мечей): предрекает переход отношений на новый уровень.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): обещает получение информации, которая заставит вас пересмотреть рабочие планы.
- Здоровье (Маг): указывает на способность восстановиться за 15 минут тишины, найдите это время.
Лев
- Любовь (Колесница): символизирует стремительное примирение после утренней ссоры. К вечеру вы оба не вспомните, о чём был конфликт.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): говорит о необходимости отвечать на письма мгновенно: задержки обойдутся слишком дорого.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Дева
- Любовь (Семёрка Жезлов перевёрнутая): указывает на временное охлаждение чувств к партнёру.
- Профессиональная сфера (Король Кубков): предрекает поддержку от старшего коллеги, который встанет на вашу сторону в споре.
- Здоровье (Умеренность): символизирует день, когда один приём вредной пищи не навредит фигуре.
Весы
- Любовь (Тройка Кубков): говорит о вечере в компании друзей, где партнёр будет особенно внимателен к вам.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): обещает завершение долгого проекта и похвалу от руководства.
- Здоровье (Башня): указывает на риск порезаться бумагой или другим острым предметом. Будьте осторожны.
Скорпион
- Любовь (Шут): символизирует спонтанное решение уехать за город вдвоём прямо сегодня.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): предрекает важный разговор, который решит проблему, мучившую неделями.
- Здоровье (Жрица): говорит об интуитивном понимании потребностей своего организма.
Стрелец
- Любовь (Правосудие перевёрнутая): указывает на несправедливое обвинение со стороны партнёра.
- Профессиональная сфера (Королева Мечей): обещает день, когда лучше общаться письменно, чтобы зафиксировать доказательства.
- Здоровье (Смерть): символизирует конец аллергии или сезонной простуды.
Козерог
- Любовь (Двойка Пентаклей): говорит о необходимости распределить внимание между партнёром и работой.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей перевёрнутая): предрекает серьёзную ошибку из-за усталости.
- Здоровье (Справедливость): указывает на честность организма — если вы не выспались, он заставит вас это почувствовать.
Водолей
- Любовь (Иерофант): символизирует разговор о совместном бюджете или крупной покупке.
- Профессиональная сфера (Паж Мечей перевёрнутая): обещает сплетни за спиной, на которые лучше не реагировать.
- Здоровье (Колесница): говорит о приливе энергии.
Рыбы
- Любовь (Король Пентаклей): символизирует стабильные и надёжные отношения.
- Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): указывает на множество карьерных возможностей, среди которых будет сложно выбрать лучший.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): указывает, что вы поймёте причины вашей постоянной слабости.