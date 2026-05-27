Денежки счёт любят: Тамара Глоба назвала знак, которому в конце мая важно следить за расходами

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В конце мая Весам стоит внимательнее относиться к финансам, договорам и крупным тратам. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Сейчас представителям знака лучше не отпускать денежные вопросы на самотёк. Особенно внимательными стоит быть ближе к концу месяца: в это время договорённости могут сорваться, а новые планы — потребовать заметных расходов. При этом астролог считает, что именно такие идеи могут привести к успеху вдали от дома, поэтому отказываться от них лишь из-за страха перед переменами не стоит.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.