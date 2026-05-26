Терпение и труд всё перетрут: Тамара Глоба рассказала, кому в конце мая важно взяться за дела

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Во второй половине мая Козерогам стоит внимательнее относиться к работе, близким и деловым переменам. Об этом астролог Тамара Глоба рассказала в прогнозе на своём YouTube-канале.

Месяц может принести представителям знака удачу в любви, внимание окружающих и доход от творческих проектов. Хорошим период окажется и для детей, но ближе к концу второй декады их делами лучше заняться внимательнее.

Астролог советует Козерогам беречь отношения с дорогими людьми и не втягиваться в ссоры. В третьей декаде фокус сместится на работу: там возможны перемены, а новые проекты могут открыть перспективы, связанные с недвижимостью.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.