13:00

Не беги домой за забытой вещью и важничай только за круглыми столами: приметы на 27 мая

  1. Зодиак
Автор:

27 мая в народном календаре отмечали день Сидора Бокогрея, или Огуречника. Считалось, что при тёплой погоде в эту дату можно начинать посадки на грядках. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.

Что нельзя делать 27 мая:

  1. возвращаться домой за забытой вещью — можно накликать беду;
  2. весь день ходить в одной и той же одежде — по поверью, злые духи пристанут и будут мешать до вечера;
  3. ругаться, сплетничать, затевать ссоры и драки — к проблемам и разочарованиям;
  4. спорить или обсуждать важные вопросы за столом с углами — к серьёзному конфликту с близкими;
  5. спать на одной подушке с другим человеком — мысли могут спутаться;
  6. оставлять гостей ночевать в доме — к разладу и ссорам в семье.

Народные приметы на 27 мая:

  1. по ласточкам судили о тепле: если птиц было мало, погода оставалась прохладной, если вместе со стрижами они летали стаями — ждали потепления;
  2. ясная погода — к хорошему урожаю на грядках;
  3. холодное и пасмурное утро — огурцы уродятся плохо;
  4. холодный день — к прохладному лету;

красный закат при облачном небе — к дождю.

6 382
Хобби приметы