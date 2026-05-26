Не беги домой за забытой вещью и важничай только за круглыми столами: приметы на 27 мая

27 мая в народном календаре отмечали день Сидора Бокогрея, или Огуречника. Считалось, что при тёплой погоде в эту дату можно начинать посадки на грядках. Рассказываем, о каких приметах и запретах важно помнить.
Что нельзя делать 27 мая:
- возвращаться домой за забытой вещью — можно накликать беду;
- весь день ходить в одной и той же одежде — по поверью, злые духи пристанут и будут мешать до вечера;
- ругаться, сплетничать, затевать ссоры и драки — к проблемам и разочарованиям;
- спорить или обсуждать важные вопросы за столом с углами — к серьёзному конфликту с близкими;
- спать на одной подушке с другим человеком — мысли могут спутаться;
- оставлять гостей ночевать в доме — к разладу и ссорам в семье.
Народные приметы на 27 мая:
- по ласточкам судили о тепле: если птиц было мало, погода оставалась прохладной, если вместе со стрижами они летали стаями — ждали потепления;
- ясная погода — к хорошему урожаю на грядках;
- холодное и пасмурное утро — огурцы уродятся плохо;
- холодный день — к прохладному лету;
красный закат при облачном небе — к дождю.