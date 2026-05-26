Раков ждёт неожиданный презент, а Рыбы повстречают свою судьбу: таро-расклад на вторник, 26 мая

Раки получат милое сообщение или маленький подарок от партнёра, а Рыб ждёт судьбоносная встреча, которая перевернёт всё в их жизни. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 26 мая, для всех знаков зодиака*.
*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Девятка Кубков перевёрнутая): символизирует чувство, будто партнёр не ценит ваши усилия, хотя это не так.
- Профессиональная сфера (Колесница): обещает, что сегодня вы успеете сделать в два раза больше обычного.
- Здоровье (Луна): указывает на тягу к вредной еде.
Телец
- Любовь (Правосудие): предрекает разговор, где каждый получит в ответ то, что заслужил услышать.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): говорит о срочной командировке или внезапном выезде на объект.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
Близнецы
- Любовь (Башня): указывает на неожиданное известие, которое перевернёт ваши планы на вечер.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): символизирует грамотное распределение бюджета и экономию ресурсов.
- Здоровье (Маг перевёрнутая): говорит о вашем желании проспать будильник.
Рак
- Любовь (Паж Кубков): обещает нежное сообщение или маленький подарок без повода.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает монотонную работу, которая утомит к обеду.
- Здоровье (Звезда): указывает на восстановление после бессонной ночи.
Лев
- Любовь (Двойка Жезлов): символизирует совместное планирование отпуска.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): говорит о коллеге, который попытается присвоить вашу идею.
- Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.
Дева
- Любовь (Шестёрка Пентаклей): указывает на день, когда вам придётся проявить щедрость к партнёру.
- Профессиональная сфера (Десятка Кубков): предрекает идеальную атмосферу в коллективе и приятные разговоры.
- Здоровье (Умеренность): символизирует необходимость пить больше воды в течение дня.
Весы
- Любовь (Иерофант): говорит о разговоре о семье и традициях. Также возможно знакомство с родителями.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): обещает ложное ощущение тупика. Выход рядом, но вы его не замечаете.
- Здоровье (Справедливость перевёрнутая): указывает на желание нарушить диету, но один день не обнулит ваши достижения.
Скорпион
- Любовь (Смерть перевёрнутая): символизирует застревание в прошлом.
- Профессиональная сфера (Тройка Кубков): предрекает обед в компании коллег, который поднимет настроение.
- Здоровье (Башня перевёрнутая): говорит о медленном восстановлении организма после серьёзной болезни.
Стрелец
- Любовь (Королева Жезлов): обещает, что ваша харизма заставит партнёра забыть о вчерашней ссоре.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей перевёрнутая): указывает на задержку зарплаты или незапланированную трату.
- Здоровье (Колесница перевёрнутая): символизирует день, когда лучше не садиться за руль без необходимости.
Козерог
- Любовь (Король Мечей): предрекает холодный, но честный разговор о будущем отношений.
- Профессиональная сфера (Паж Жезлов): говорит о неожиданной идее, которая даст плоды в будущем.
- Здоровье (Жрица): указывает на интуитивное понимание, что пора к врачу.
Водолей
- Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует заживление старой обиды.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): обещает медленный, но надёжный прогресс в делах.
- Здоровье (Смерть): предрекает конец затяжного насморка или кашля.
Рыбы
- Любовь (Колесо Фортуны): говорит о случайной встрече, которая может изменить всё.
- Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): указывает на упущенные возможности.
- Здоровье (Сила перевёрнутая): символизирует день, когда лучше пропустить тренировку и хорошо выспаться.