Раков ждёт неожиданный презент, а Рыбы повстречают свою судьбу: таро-расклад на вторник, 26 мая - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Раков ждёт неожиданный презент, а Рыбы повстречают свою судьбу: таро-расклад на вторник, 26 мая
10:32
Автор:
10:32

Раков ждёт неожиданный презент, а Рыбы повстречают свою судьбу: таро-расклад на вторник, 26 мая

  1. Зодиак
Автор:
Раков ждёт неожиданный презент, а Рыбы повстречают свою судьбу: таро-расклад на вторник, 26 мая - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Раки получат милое сообщение или маленький подарок от партнёра, а Рыб ждёт судьбоносная встреча, которая перевернёт всё в их жизни. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 26 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Девятка Кубков перевёрнутая): символизирует чувство, будто партнёр не ценит ваши усилия, хотя это не так.
  2. Профессиональная сфера (Колесница): обещает, что сегодня вы успеете сделать в два раза больше обычного.
  3. Здоровье (Луна): указывает на тягу к вредной еде.

Телец

  1. Любовь (Правосудие): предрекает разговор, где каждый получит в ответ то, что заслужил услышать.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): говорит о срочной командировке или внезапном выезде на объект.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Близнецы

  1. Любовь (Башня): указывает на неожиданное известие, которое перевернёт ваши планы на вечер.
  2. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): символизирует грамотное распределение бюджета и экономию ресурсов.
  3. Здоровье (Маг перевёрнутая): говорит о вашем желании проспать будильник.

Рак

  1. Любовь (Паж Кубков): обещает нежное сообщение или маленький подарок без повода.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает монотонную работу, которая утомит к обеду.
  3. Здоровье (Звезда): указывает на восстановление после бессонной ночи.

Лев

  1. Любовь (Двойка Жезлов): символизирует совместное планирование отпуска.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): говорит о коллеге, который попытается присвоить вашу идею.
  3. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Дева

  1. Любовь (Шестёрка Пентаклей): указывает на день, когда вам придётся проявить щедрость к партнёру.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): предрекает идеальную атмосферу в коллективе и приятные разговоры.
  3. Здоровье (Умеренность): символизирует необходимость пить больше воды в течение дня.

Весы

  1. Любовь (Иерофант): говорит о разговоре о семье и традициях. Также возможно знакомство с родителями.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): обещает ложное ощущение тупика. Выход рядом, но вы его не замечаете.
  3. Здоровье (Справедливость перевёрнутая): указывает на желание нарушить диету, но один день не обнулит ваши достижения.

Скорпион

  1. Любовь (Смерть перевёрнутая): символизирует застревание в прошлом.
  2. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): предрекает обед в компании коллег, который поднимет настроение.
  3. Здоровье (Башня перевёрнутая): говорит о медленном восстановлении организма после серьёзной болезни.

Стрелец

  1. Любовь (Королева Жезлов): обещает, что ваша харизма заставит партнёра забыть о вчерашней ссоре.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей перевёрнутая): указывает на задержку зарплаты или незапланированную трату.
  3. Здоровье (Колесница перевёрнутая): символизирует день, когда лучше не садиться за руль без необходимости.

Козерог

  1. Любовь (Король Мечей): предрекает холодный, но честный разговор о будущем отношений.
  2. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): говорит о неожиданной идее, которая даст плоды в будущем.
  3. Здоровье (Жрица): указывает на интуитивное понимание, что пора к врачу.

Водолей

  1. Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует заживление старой обиды.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): обещает медленный, но надёжный прогресс в делах.
  3. Здоровье (Смерть): предрекает конец затяжного насморка или кашля.

Рыбы

  1. Любовь (Колесо Фортуны): говорит о случайной встрече, которая может изменить всё.
  2. Профессиональная сфера (Четвёрка Кубков): указывает на упущенные возможности.
  3. Здоровье (Сила перевёрнутая): символизирует день, когда лучше пропустить тренировку и хорошо выспаться.
21 951
Хобби таро