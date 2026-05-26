Раков ждёт неожиданный презент, а Рыбы повстречают свою судьбу: таро-расклад на вторник, 26 мая

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Раки получат милое сообщение или маленький подарок от партнёра, а Рыб ждёт судьбоносная встреча, которая перевернёт всё в их жизни. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 26 мая, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Девятка Кубков перевёрнутая): символизирует чувство, будто партнёр не ценит ваши усилия, хотя это не так. Профессиональная сфера (Колесница): обещает, что сегодня вы успеете сделать в два раза больше обычного. Здоровье (Луна): указывает на тягу к вредной еде.

Телец

Любовь (Правосудие): предрекает разговор, где каждый получит в ответ то, что заслужил услышать. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): говорит о срочной командировке или внезапном выезде на объект. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.

Близнецы

Любовь (Башня): указывает на неожиданное известие, которое перевернёт ваши планы на вечер. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): символизирует грамотное распределение бюджета и экономию ресурсов. Здоровье (Маг перевёрнутая): говорит о вашем желании проспать будильник.

Рак

Любовь (Паж Кубков): обещает нежное сообщение или маленький подарок без повода. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): предрекает монотонную работу, которая утомит к обеду. Здоровье (Звезда): указывает на восстановление после бессонной ночи.

Лев

Любовь (Двойка Жезлов): символизирует совместное планирование отпуска. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): говорит о коллеге, который попытается присвоить вашу идею. Здоровье (Солнце): отличное самочувствие.

Дева

Любовь (Шестёрка Пентаклей): указывает на день, когда вам придётся проявить щедрость к партнёру. Профессиональная сфера (Десятка Кубков): предрекает идеальную атмосферу в коллективе и приятные разговоры. Здоровье (Умеренность): символизирует необходимость пить больше воды в течение дня.

Весы

Любовь (Иерофант): говорит о разговоре о семье и традициях. Также возможно знакомство с родителями. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): обещает ложное ощущение тупика. Выход рядом, но вы его не замечаете. Здоровье (Справедливость перевёрнутая): указывает на желание нарушить диету, но один день не обнулит ваши достижения.

Скорпион

Любовь (Смерть перевёрнутая): символизирует застревание в прошлом. Профессиональная сфера (Тройка Кубков): предрекает обед в компании коллег, который поднимет настроение. Здоровье (Башня перевёрнутая): говорит о медленном восстановлении организма после серьёзной болезни.

Стрелец

Любовь (Королева Жезлов): обещает, что ваша харизма заставит партнёра забыть о вчерашней ссоре. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей перевёрнутая): указывает на задержку зарплаты или незапланированную трату. Здоровье (Колесница перевёрнутая): символизирует день, когда лучше не садиться за руль без необходимости.

Козерог

Любовь (Король Мечей): предрекает холодный, но честный разговор о будущем отношений. Профессиональная сфера (Паж Жезлов): говорит о неожиданной идее, которая даст плоды в будущем. Здоровье (Жрица): указывает на интуитивное понимание, что пора к врачу.

Водолей

Любовь (Тройка Мечей перевёрнутая): символизирует заживление старой обиды. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): обещает медленный, но надёжный прогресс в делах. Здоровье (Смерть): предрекает конец затяжного насморка или кашля.

Рыбы