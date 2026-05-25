Овны захотят пообщаться с руководством, а Тельцам стоит проявить терпение: гороскоп на рабочую неделю

Финальные дни весны могут стать хорошим моментом, чтобы разобраться с планами, прислушаться к себе и выбрать дальнейший маршрут. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю.

Овен

Энергия зашкаливает, но не распыляйтесь. Вторник и среда идеальны для переговоров с руководством. Четверг — риск ошибок в финансах, перепроверяйте цифры. Пятница принесёт неожиданную благодарность от коллеги.

Телец

Ваша суперсила на этой неделе — терпение. С понедельника по среду лучше работать в одиночку. В четверг возможен конфликт из-за дедлайнов — не поддавайтесь на провокации. К пятнице всё сложится в вашу пользу.

Близнецы

Неделя многозадачности. С утра вторника — поток писем и звонков, используйте напоминания. Среда принесёт выгодное предложение от нового партнёра. В пятницу не берите дополнительную работу — перегрузите нервную систему.

Рак

Эмоциональный интеллект поможет обойти конкурентов. В понедельник разберите архив задач. Среда — лучший день для презентации идей. Четверг: кто-то попытается переложить на вас свою работу, мягко откажите.

Лев

В центре внимания — ваша креативность. Во вторник предложите нестандартное решение рутинной проблемы. В четверг возможен спор с начальником — аргументы будут на вашей стороне. Пятница принесёт публичное признание.

Дева

Король перфекционизма. В понедельник и вторник занимайтесь отчётами и аналитикой — здесь вы неподражаемы. В среду избегайте микроменеджмента. К пятнице закончите все «хвосты», иначе они повиснут на выходные.