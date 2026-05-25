Овны захотят пообщаться с руководством, а Тельцам стоит проявить терпение: гороскоп на рабочую неделю

Финальные дни весны могут стать хорошим моментом, чтобы разобраться с планами, прислушаться к себе и выбрать дальнейший маршрут. Что говорят звёзды о вашей карьере, отношениях, здоровье и личностном росте, читайте в астрологическом прогнозе «Клопс» на рабочую неделю.
Овен
Энергия зашкаливает, но не распыляйтесь. Вторник и среда идеальны для переговоров с руководством. Четверг — риск ошибок в финансах, перепроверяйте цифры. Пятница принесёт неожиданную благодарность от коллеги.
Телец
Ваша суперсила на этой неделе — терпение. С понедельника по среду лучше работать в одиночку. В четверг возможен конфликт из-за дедлайнов — не поддавайтесь на провокации. К пятнице всё сложится в вашу пользу.
Близнецы
Неделя многозадачности. С утра вторника — поток писем и звонков, используйте напоминания. Среда принесёт выгодное предложение от нового партнёра. В пятницу не берите дополнительную работу — перегрузите нервную систему.
Рак
Эмоциональный интеллект поможет обойти конкурентов. В понедельник разберите архив задач. Среда — лучший день для презентации идей. Четверг: кто-то попытается переложить на вас свою работу, мягко откажите.
Лев
В центре внимания — ваша креативность. Во вторник предложите нестандартное решение рутинной проблемы. В четверг возможен спор с начальником — аргументы будут на вашей стороне. Пятница принесёт публичное признание.
Дева
Король перфекционизма. В понедельник и вторник занимайтесь отчётами и аналитикой — здесь вы неподражаемы. В среду избегайте микроменеджмента. К пятнице закончите все «хвосты», иначе они повиснут на выходные.
Весы
Дипломатия решает всё. В начале недели сгладьте старый конфликт в коллективе. Среда — удачный день для подписания документов. В четверг не участвуйте в сплетнях. В пятницу коллега предложит совместный проект — соглашайтесь.
Скорпион
Глубинная аналитика выведет вас вперёд. Вторник: найдите скрытую выгоду в старом договоре. Среда и четверг — время для самостоятельной работы, никто не должен мешать. В пятницу возможно внезапное повышение зоны ответственности.
Стрелец
Жажда нового поведения. В понедельник не хватайтесь за всё сразу. Лучшие дни для командировок и созвонов с другими отделами — вторник и среда. К пятнице завершите начатое, иначе проект «зависнет» на месяц.
Козерог
Дисциплина равно результат. В первой половине недели занимайтесь планами и бюджетами. В четверг авторитетный человек даст вам карт-бланш. В пятницу высока вероятность технических сбоев — сделайте бэкапы всех файлов.
Водолей
Неделя инсайтов. Во вторник вас посетит гениальная идея по оптимизации процесса. Среда и четверг — не игнорируйте мессенджеры, там важная информация. Пятница: проверяйте договоры и счета в три глаза.
Рыбы
Интуиция подскажет, где соломинку подстелить. В понедельник избегайте шумных собраний. Среда — удивите коллег готовым решением сложной задачи. В четверг возможен аврал — помогайте, но не за свой счёт. Пятница принесёт денежный бонус.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.